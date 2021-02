Rodríguez Larreta, AGENCIA NA

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, celebró que "casi 400 mil chicos volvieron a la presencialidad" en las escuelas este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que el de hoy "fue un día de orgullo y emoción". “No podíamos permitirnos otro año sin clases presenciales”, dijo

"Llegó el día que esperamos tanto tiempo y por el cual trabajamos con mucho esfuerzo. Casi 400 mil chicos volvieron a la escuela. Eso es un gran logro. No podíamos permitir otro año más sin clases presenciales, por eso tomamos el compromiso de que hoy, 17 de febrero, volvíamos a las aulas y así fue", señaló Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa.

El mandatario local detalló que durante el día visitó una escuela del barrio de Palermo y destacó el hecho de "ver las caras de los chicos con alegría y emoción, de volver a encontrarse con sus amigos, emoción que fue acompañada por sus padres".

Agregó que eso fue posible "gracias a las familias que pusieron el tema en el debate público y gracias a los docentes que se adaptaron el año pasado a la virtualidad y a la nueva realidad de ahora con los protocolos para la presencialidad".

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Acuña, destacó que "abrieron las puertas todas las escuelas de gestión estatal y de gestión privada" y que el presentismo "fue del 89 por ciento".