Lucas Paganini junto al rover Perseverance, Foto: Twitter@lucpaganini.

El 18 de febrero, la NASA comenzó una nueva épica exploración de Marte con el aterrizaje de su nuevo rover. Mars 2020 Perseverance es el primer rover en aterrizar en el Planeta Rojo desde 2012 y el más ambicioso hasta la fecha.

Diario26.com habló en exclusiva con Lucas Paganini, científico de programa de la sección de ciencia planetaria en la sede de la NASA en Washington, DC. y nos contó como fue llegar desde su Mendoza Natal trabajar para una de las agencias espaciales que busca vida en el planeta rojo. Lucas es una historia de inspiración que nos ayuda a comprender el poder de seguir adelante para lograr nuestros sueños, más allá de los altibajos que puedan suceder. Los invito a conocerlo.

MISIÓN PERSEVERANCIA EN BUSCA DE VIDA MARCIANA

Rover Perseverance en Marte, Foto: JPL/NASA



Noticias relacionadas

Perseverance es un robot del tamaño de una camioneta y explorará Marte en busca de signos de vida antigua, tomará muestras de rocas y sedimentos marcianos que serán devueltos a la Tierra en el futuro, estudiará la geología y el clima del planeta y allanará el camino para la exploración humana más allá de la Luna. También captará los primeros sonidos del Planeta Rojo, permitiéndonos escuchar cómo suena Marte. "Es la primera vez en la historia que una misión llevará micrófonos a bordo a Marte y podremos escuchar lo que pasa en el planeta, que sonidos existen", afirma Lucas.

"Es la octava nave que está aterrizando sobre Marte. Con Perseverance buscamos ver si hubo vida pasada en el planeta que existió hace 3.500 millones de años...En Australia y Sudáfrica tenemos indicios del principio de la vida microbiana hace 3.500 millones de años y esto sucede en el cráter de Marte".", destaca Lucas al contar que es una misión muy especial para toda la humanidad y para comprender aún más nuestro planeta.

Cráter Jezero donde amartizó Perseverance, recreación de lo que sería en la antigüedad.

"Se entiende que el cráter Jezero de unos 45 km. de ancho en la antigüedad era quizá un lago, allí pudimos ver deltas y partes de desembocaduras de un río", destaca el argentino.

Los científicos quieren investigar este cráter porque creen que alguna vez albergó agua corriente y tal vez presentó el entorno adecuado para sustentar vida microbiana en el pasado. Pero Jezero también es un área peligrosa para aterrizar porque tiene acantilados escarpados, dunas de arena y campos de rocas.

¿POR QUÉ MARTE Y NO OTRO PLANETA DEL SISTEMA SOLAR?

El clima de Marte es más extremo que el que podemos encontrar aquí en la Tierra, es mucho más frío y con una variabilidad de temperaturas muy grande. Además, tormentas de polvo a escala planetaria originadas por fuertes vientos lo azotan frecuentemente. "Marte presenta un ambiente muy hostil para los humanos, no tiene capa de ozono y eso hace que los rayos ultravioletas sean una amenaza. Por eso necesitamos investigar con estas misiones para poder evaluar futuras misiones humanas en el planeta", afirma Lucas Paganini.

Por hallarse Marte mucho más lejos del Sol que la Tierra, sus climas son más fríos, y tanto más por cuanto la atmósfera, al ser tan tenue, retiene poco calor: de ahí que la diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas sea más pronunciada que en nuestro planeta. A ello contribuye también la baja conductividad térmica del suelo marciano. La duración del día y de la noche en Marte, es prácticamente la misma que en la Tierra, de 24 h y media aproximadamente.

Recreación de futura colonia en Marte, Space.com.

En cuanto a estos estudios sobre características habitables similares a la tierra, Lucas destaca que la agencia espacial tiene varios puntos en la mira: "La NASA apuesta a Marte, a Venus, a las lunas de Júpiter, a Saturno con el objetivo de entender si estamos solos en el universo".

"Apostamos a nuestro vecino Marte porque hace millones de años hubo agua en su superficie, tenía volcanes en erupción, podrían haber tenido nubes, relámpagos, había materia orgánica. No es muy loco pensar que hubo una chispa que generó vida hace tiempo atrás", amplía el argentino trabajando en NASA Headquarters en Washington.

¿UN HELICÓPTERO Y UN GENERADOR DE OXIGENO EN MARTE?

MOXIE (Mars OXygen In situ resource utilization Experiment) es un instrumento que ayudará a preparar a los seres vivos para las primeras misiones al demostrar que se puede producir oxígeno en Marte . Lucas afirma: "El experimento MOXIE busca transformar el dioxido de carbono que tiene la atmósfera de Marte en Oxigeno para el futuro humano allí".

Elemento MOXIE del Perseverance que llevará a Marte, JPL/NASA



MOXIE fue propuesto y desarrollado a través de una colaboración entre investigadores del Observatorio Haystack del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts y el El experimento MOXIE está instalado en el Rover Perseverance - NASA/JPL.

Otro de los elementos que lleva Perseverance abordo es una especie de helicóptero que permitirá sobrevolar el cielo marciano. El científico sostiene que: "El rover tiene lo último en tecnología, inclusive un objeto similar a un drone llamado Ingenuity, será una prueba de alto riesgo pero con una gran recompensa...Si Ingenuity llegara a funcionar libraría un nuevo paradigma de como nosotros estudiamos otros planetas y otros mundos. Esto nos indica que podemos estar estudiando mayor parte del terreno en menor tiempo, optimizando recursos".

Your browser does not support the video element.

EUROPA, LA LUNA DE JÚPITER: ¿HAY VIDA ALLÍ?

Europa es una de las 79 lunas del planeta Júpiter y Lucas Paganini junto a su equipo, lideraron una gran investigación que reveló datos realmente sorprendentes. "Fue un descubrimiento muy largo de cinco años de trabajo, la detección de vapor de agua en Europa (la luna de Júpiter). Esto fue un grano de arena de un plan a largo plazo y saber si en Europa hoy en día hay vida por sus condiciones. Europa Kepler será la misión que quizá en 2026 se lance para investigar esto", afirma Lucas.

#Europa day! We recently detected water vapor on Europa with the @keckobservatory. Could there be life in the ocean 🌊 under its icy surface? #OceanWorlds 🌒🛰 https://t.co/P3lHPdsZQw — Lucas Paganini 🚀🇦🇷🇺🇸 (@lucpaganini) August 20, 2020

Otra de las misiones prometedoras de NASA sobre Júpiter es Juno, que es una sonda espacial dedicada al estudio del planeta. Esta sonda forma parte del programa espacial New Frontiers de la NASA. El científico de NASA detalla que: "Actualmente NASA tiene la misión Juno orbitando Júpiter y su misión fue extendida para estudiar IO que es una luna volcánica del planeta, Europa y Ganimedes que son las lunas de Júpiter".

NASA HABLA EN ESPAÑOL

El 18 de febrero, la NASA ofreció su primera transmisión en español de un aterrizaje robótico en otro planeta. “Juntos perseveramos”, fue una transmisión de 90 minutos, destacando el papel que los profesionales hispanos de la NASA que han tenido en el éxito de la misión Mars 2020 Perseverance, con entrevistas con científicos e ingenieros latinos, así como con astronautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NASA en Español (@nasa_es)

El programa fue presentado por la ingeniera de Perseverance Diana Trujillo quien lidera el equipo de ingenieros en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) y está a cargo del brazo robótico del rover Perseverance.​​ La excelente transmisión y conducción de Diana incluyó un segmento infantil en colaboración con Plaza Sésamo; comentario en vivo de la entrada, descenso y aterrizaje de Perseverance; y apariciones de otros invitados especiales.

"La NASA le está dando mucha importancia al idioma español", afirma Lucas Paganini quien comparte con otros hispanohablantes su tarea cotidiana.

Por otro lado para que esto fuera posible destaco el nombramiento de la española María José Viñas que fue nombrada responsable de comunicación en español de la NASA, un departamento de nueva creación y propuesto por ella misma tras varios años trabajando en la agencia espacial estadounidense. María José junto a un gran equipo como Kristina Irastorza y Antonia Jaramillo han acercado a que la ciencia esté mucho más cerca de países como Argentina para transmitir información de valor sobre el espacio.

Para los fanáticos del espacio NASA en español diseñó las redes sociales para que puedan informarse de todas las misiones y con un contenido completamente en nuestro idioma. Toda la información dispuesta en el idioma está bajo el nombre de cuenta: NASA en español (YouTube, Twitter, Facebook). Y para compartir comentarios sobre la última misión marciana, nos invita a hacerlo bajo el #JuntosPerseveramos.

UN ARGENTINO EN NASA

Lucas representa un gran orgullo para los argentinos, un hombre que desde Mendoza siguió los pasos para estudiar y lograr lo que no esperaba pero llegó, hacer una diferencia para la humanidad en otro planeta. Su camino, nos muestra que todo es posible cuando de sueños se trata.

Lucas Paganini trabajando para investigar el vapor de agua en Europa (Júpiter).

"Soy de una familia de clase media en Mendoza, de allí me fui con un título de ingeniero a realizar una maestría en Alemania y de allí a Estados Unidos...A los jóvenes les quiero transmitir que se interesen por la ciencia, no se dejen decaer cuando las cosas no se dan, perseveren", dice alegre Lucas Paganini en relación a incentivar a los jóvenes por la ciencia.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA CON LUCAS PAGANINI AQUÍ DEBAJO

Sus pasos por el mundo fueron de a poco, pero si hay algo que recomienda a aquellos soñadores es: "Les puedo decir que estudien idiomas, abran la cabeza, sepan lenguaje de programación y hagan lo mejor que puedan en donde les toque estar y aprendan algo nuevo cada día".

Una vez más, el talento argentino nos viene a mostrar que luchemos por los sueños, que quizá en el camino tengamos una "montaña rusa de emociones", pero testimonios como el de Lucas son inspiradores para ver que lo podemos lograr si tenemos la "PERSEVERANCIA" de perseguir aquello que deseamos con el corazón.