Vacunación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Este lunes comenzará la campaña de vacunación de las personas mayores de 80 años en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta segunda etapa del proceso de inmunización, que se inició con la vacunación del personal sanitario, se realizará en 29 centros públicos especialmente acondicionados que funcionarán de lunes a viernes, entre las 8 y las 17 horas.

Para este lunes está previsto inmunizar a 5 mil personas con las vacunas Covishield de Oxford-AstraZeneca. Los adultos mayores están citados en 29 clubes, edificios de gobierno y centros culturales en toda la ciudad. En el operativo participará un equipo de más de 2 mil personas.

Los vecinos, previamente inscriptos, solo deberán presentar su DNI y luego de recibir la dosis deberán permanecer media hora en observación. Adicionalmente, también habrá siete centros de vacunación en centros privados.

Cuáles serán los pasos para vacunarse

El gobierno de la Ciudad informó que el proceso de inmunización para los adultos mayores de 80 años deberán cumplir los siguientes pasos:

-Acercarse al centro seleccionado en el día y horario indicado en el turno otorgado.

-Presentar el DNI en el área de recepción.

-Aguardar al llamado del equipo de salud para recibir la vacuna.

-Una vez administrada, deberá permanecer media hora en observación.

-Cumplido ese plazo se le brindará al vecino el certificado correspondiente y podrá regresar a su domicilio.

-Qué pasa con quienes no lograron anotarse

-La municipalidad asignó un total de 40 mil turnos entre el viernes y el sábado después de superar la saturación del sistema ante la gran cantidad de personas que buscaban inscribirse para recibir la vacuna.