Puntualmente, tal como se había anunciado, el vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a China un vuelo para traer un millón de dosis de la vacuna Sinopharm en el contexto de la pandemia del coronavirus, partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Juan Pistarini", a las 13:00 horas de este martes.

El vuelo AR1050 vuela con destino a Beijing y en su viaje de ida realiza una escala en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, según informó el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, desde su cuenta de Twitter.

El millón de dosis de Sinopharm permitirá inmunizar a 500.000 personas, ya que este fármaco, como la mayoría de las vacunas contra la Covid-19, requiere dos aplicaciones.

Un requisito clave para la llegada de la vacuna Sinopharm fue la decisión de la ministra de Salud Carla Vizzotti, firmada este domingo, a través de la resolución 688/2021, de autorizar su uso de emergencia y, de ese modo, incorporarla a la campaña de vacunación.

La ministra dispuso la medida luego de que la ANMAT recomendara la utilización de la vacuna Sinopharm a partir de lo establecido en la ley 27.573/2020 (sobre vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra Covid-19), sancionada a fines de octubre.

