Eduardo Duhalde, ex presidente, Foto NA.

El ex presidente Eduardo Duhalde, de 79 años, figura en la lista que se difundió hoy de los "vacunados VIP", junto a su esposa y ex senador Hilda "Chiche" González de Duhalde y su hijas María Eva y Juliana. El ex mandatario habló sobre esto y aseguró “no gestioné nada”.

Duhalde habló brevemente con Clarín y expresó que “el que tiene que dar explicaciones es el Gobierno”.

Según trascendió, el equipo del Hospital Posadas fue al domicilio de Duhalde, donde también recibió la vacuna contra el coronavirus su histórico secretario privado, Carlos Mao.

Noticias relacionadas

En la lista figura además Marcelo Jorge Duhalde, pero no tiene nada que ver con el ex mandatario, ya que se trata del hermano del fallecido ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde y hombre de estrecha relación con Ginés González García.

En marzo de 2020, cuando la pandemia recién comenzaba, Duhalde regresó de España y debió aislarse en su domicilio, pese a que no presentaba síntomas de Covid-19, ante la orden de las autoridades para que todos los que regresaban del exterior realizaran una cuarentena preventiva.