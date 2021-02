Masterchef celebrity: el accidente de Cae por cantar mientras cocinaba.

Hace solo dos días que comenzó el certamen y Cae casi prende fuego la cocina de MasterChef Celebrity. Afortunadamente, el fuego fue controlado rápidamente y nadie salió herido ni se vieron afectadas las instalaciones.

Todo comenzó cuando el artista estaba preparando un Red ensalalongo a la Esther Piscore (carne mechada con queso azul, parmesano y sardo con ensalada). Mientras cocinaba y cantaba, el artista no se dio cuenta de que había dejado un paño de cocina muy cerca de la hornalla y que se estaba prendiendo fuego.

"Se está prendiendo fuego, Cae", le advirtió Andrea Rincón desde otra de las estaciones de cocina. Por suerte, pudo agarrarlo con una pinza, tirarlo al suelo y comenzar a pisarlo para aplacar las llamas.

"Tuve un pequeño problema. Casi prendo fuego Telefe", admitió divertido el cantante.