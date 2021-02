Senador nacional Martín Lousteau, Agencia NA.

El senador nacional Martín Lousteau consideró hoy lo sucedido con el "vacunatorio VIP" como un ejemplo más de "apropiación permanente del Estado", y aseguró que el Gobierno no tuvo ninguna "sensibilidad" ni siquiera para reconocer el error.



"Vivo lo del vacunatorio VIP con una enorme tristeza que consiste en enfrentarnos al espejo con lo que somos, lo que hemos construido. Esta apropiación permanente del Estado es lo que hace que en el fondo el mismo Estado no le llegue a la gente", sostuvo Lousteau en diálogo con "Alguien tiene que decirlo", el programa de Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia.



El economista explicó que en la cultura actual del país "las cosas les llegan a todos aquellos que están lo suficientemente cerca del Estado como para llevarse una parte".



"Esto es una cultura tan enquistada que se naturalizó y el Gobierno ni siquiera tuvo la sensibilidad para darse cuenta que después de un año de angustia, de una pandemia, de más de 50 mil muertos, ni siquiera tuvo sensibilidad. Además no hay vacunas", indicó el legislador.



En ese sentido, manifestó que "el accionar automático de 'busco mis propios privilegios' es vil, cruel, inexplicable".



"Lo peor es que todavía no escuché a nadie que diga perdón. Hay miles de excusas, cartas dando vueltas, pero nadie dijo 'me equivoqué'. Si uno es un servidor público, tiene que ir a la cola de su grupo y ser el último en vacunarse. Que alguien me explique por qué alguien es más estratégico que un médico", subrayó.



Y concluyó: "Los que se vacunaron colándose cometieron una bajeza muy grande. La única manera de sanar esto es que se abran los registros en todos los lugares. Tenemos que llegar hasta los límites de lo que se permite para saber la verdad".