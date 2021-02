Rafael Santos Borré. Foto: Reuters.

El delantero de River Rafael Santos Borré le puso un freno a la última propuesta del Palmeiras de Brasil, cercana a 14.7 millones de dólares por un contrato hasta junio de 2026 y seguirá en el conjunto millonario.

El último campeón de América le ofreció al máximo goleador de la era Gallardo una propuesta difícil de rechazar: los paulistas estarían dispuestos a desembolsar 14 millones y medio de dólares por un contrato hasta junio de 2026, con la condición de que se sume al Verdao en julio próximo, pero en condición de libre.

El vínculo del colombiano con River es hasta junio, la complejidad del caso es que es el club de Nuñez comparte el pase con Atlético de Madrid y tiene la obligación de comprarle a mitad de año un 25% del pase a cambio de 3,5 millones de dólares para no perderlo.

“Mi continuidad está avanzada. El club hizo un esfuerzo grande para que muchos lleguen. Creo que vamos a llegar a un acuerdo. No hay un mejor lugar para mí que no sea River. Acá soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado”, declaró luego de la victoria frente a Rosario Central.

El futbolista colombiano no quiere abandonar la institución de Núñez en calidad de libre, por lo que está negociando una renovación para que, cuando se concrete su salida, le quede al club algún rédito económico.

Además de Palmeiras, aparecen alternativas en la liga de los Estados Unidos (MLS): Minnesota, New York y Toronto siguen los pasos del colombiano, pero deberán esperar hasta junio.

El mercado de pases en River fue muy movido y de buenas noticias, debido a que además de las seis incorporaciones también varios jugadores pusieron la firma y renovaron sus contratos. Gonzalo Montiel y Nicolás de la Cruz, por ejemplo, extendieron los vínculos que tenían hasta junio.