Movilizaciones en todo el país en repudio al escándalo por el vacunatorio VIP

Marcha de la oposición. Foto: Reuters.

Centenares de personas comenzaron a movilizarse esta tarde a la Plaza de Mayo desde el Obelisco en el marco de la marcha convocada por la oposición para protestar contra el Gobierno por el escándalo del llamado "vacunatorio VIP".

Si bien la concentración principal se da en Plaza de Mayo y en el microcentro porteño, también se registran protestas menos numerosas en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad bonaerense Olivos, frente a la quinta presidencial, Mar del Plata y plazas de algunas provincias como Mendoza.



La movilización fue promovida a través de las redes sociales con el hashtag #27F y #Argentinazo por sectores independientes que se oponen al Gobierno y dirigentes de espacios como Juntos por el Cambio, entre otros.

Entre los convocantes están la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex ministro de Agricultura Luis Etchevehere y el ex titutlar de Medios Públicos Hernán Lombardi.

Fotos: Reuters.