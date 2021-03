Muere en accidente el cantante Álex Casademunt.

Este martes a fallecido el cantante Álex Casademunt , concursante de la primera edición de Operación Triunfo, en un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona), donde residía. El deceso ha sido confirmado esta madrugada por su agencia de representación, en un mensaje en Twitter ha señalado: “Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Àlex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz”.

Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de @alex_casad. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz — Telegenia (@Telegenia1) March 3, 2021

El coche del cantante chocó frontalmente contra un autobús cerca de una rotonda en la carretera Cirera en Mataró. La policía local investiga las causas del accidente. Casademunt era padre de una niña de dos años.

La noticia de su muerte ha impactado a los miles de seguidores del programa que le hizo popular y a sus propios compañeros, muchos de los cuales se han despedido de él en las redes sociales. “Decidme que esto no es verdad”, decía incrédula Natalia Rodríguez, una de las primeras triunfitas en reaccionar cuando la noticia todavía no había sido confirmada oficialmente. “Estoy rota de dolor, no me lo puedo creer. Ya nada será igual porque Àlex es una de las personas más especiales que conocí”, dijo la cantante en Instagram cuando la noticia ya era oficial.

David Bisbal también escribió en las redes sociales muy pronto este miércoles: “Àlex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad”.