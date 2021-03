Miguel Ángel Pichetto. Foto: NA.

Miguel Ángel Pichetto, titular de la Auditoría General de la Nación y dirigente peronista, se refirió al escándalo por la denominada "vacunación VIP": "Para mí es ridículo que la ministra de Salud (Carla Vizzotti) no esté vacunada. Es poco creíble. Falta siempre en el Gobierno anticipación y una correcta explicación".

"A los 40 sos inmortal. Darle vacunas a los tipos de 40 es una gran pelotudez. El otro día vi un intendente que se vacunó con 35 años. A los 35 no te para nadie. Hay que comprar más vacunas. Cualquier país bananero compró la vacuna de Pfizer. Panamá compró. ¿Por qué no podemos comprar nosotros? No hay coherencia", sostuvo.

Y también aseguró: "Los infectólogos desaparecieron todos. Nadie explica por qué estuvimos seis meses encerrados".

Miguel Ángel Pichetto dijo también que el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa "fue dirigido hacia su frente interno de cara a un año complejo" y consideró que darle la vacuna a menores de 40 años en esta etapa de la campaña es "una gran pelotudez".

"El discurso de Alberto Fernández fue dirigido hacia su frente interno de cara a un año complejo y además electoral. Creo que el gobierno va a entrar a en un círculo expansivo del gasto público que va a ser negativo para la Argentina. No veo reformas estructurales", indicó el excandidato a vicepresidente.

En declaraciones radiales, el exsenador nacional se refirió a la iniciativa del mandatario para que se investigue la deuda tomada por su antecesor, Mauricio Macri, y remarcó que "es tan nocivo para el país el endeudamiento como la emisión monetaria desbordante".

"Ninguna de las dos cuestiones es un ilícito como para llevarlo a Comodoro Py", subrayó.

Sobre una posible candidatura este año, Pichetto indicó: "No estoy seguro de ser candidato. Si veo que hay voluntad de trabajar en el armado de una propuesta, puede ser, pero no estoy definido".