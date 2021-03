Facundo Campazzo en los Denver Nuggets, REUTERS

Facundo Campazzo fue elegido para disputar el partido de la Rising Star, un encuentro de exhibición que se disputa todos los años previo al NBA All Star, pero que esta temporada no se concretará por la pandemia de coronavirus.

"Contento y orgulloso por esta nominación. Qué lástima que no se juegue!", señaló el base de los Denver Nuggets tras enterarse de la noticia en su cuenta personal de Twitter.

🇦🇷Contento y orgulloso por esta nominación. Qué lástima que no se juegue!



🇺🇸So happy and proud of this selection. Such a pity that it can’t be played! https://t.co/4eZlwdnhsE