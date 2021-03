Hospital Posadas.

La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano escucharon hoy los testimonios de los tres empleados del Hospital Posadas que tuvieron relación con el llamado "vacunatorio VIP" que se había montado en el Ministerio de Salud de la Nación.

Se trata de las tres personas que acompañaron al director del hospital, Alberto Maceira, hasta la sede de la cartera sanitaria para aplicar la vacuna Sputnik V a dirigentes, periodistas y allegados al oficialismo.

Maceira fue acompañado el 19 de febrero pasado al Ministerio de Salud por un enfermero, que se encargó de aplicar las vacunas; un chofer y una empleada administrativa, encargada de registrar a los vacunados, según declararon los tres ante la Justicia.

Se trata de la segunda parte de declaraciones testimoniales en el marco de la causa en la que el fiscal Taiano imputó al ex ministro de Salud Ginés González García, su ex jefe de Gabinete, Lisandro Bonelli, su ex secretario privado Marcelo Guillé y Alejandro Collia, subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos.

El fiscal estableció que la causa se centra en "las vacunaciones irregulares llevadas a cabo con dosis de Sputnik V, asignadas al Hospital Nacional Posadas" que "se habrían efectuado en virtud de las órdenes impartidas por el ex ministro Ginés González García y ejecutadas por los funcionarios" Bonelli, Collia y Guillé.

Además, remarcó que las vacunas fueron aplicadas a "personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos, y/o en los formularios pertinentes consignaron una categoría falsa de trabajadores sanitarios".