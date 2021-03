Cristian Pavón, NA.

La Justicia de Córdoba imputó el lunes por el presunto delito de "abuso sexual con acceso carnal" al futbolista de Boca Juniors Cristian Pavón, que deberá presentarse a indagatoria el martes 23 de marzo, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La resolución judicial fue emitida por el fiscal de Instrucción de la ciudad cordobesa de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, quien también dispuso que el deportista no podrá salir del país sin autorización judicial.

La denunciante, Marisol Doyle, habló con TN y aseguró: “Fue muy aberrante para mí todo lo que pasó, él abusó de mí. Yo concurrí a una fiesta donde se encontraba Pavón. Fui con un íntimo amigo de él y durante la noche me descompenso por haber tomado alcohol y haber consumido un cigarrillo de marihuana. Cuando fui al baño, Pavón entró y me acosó y abusó de mí. Me tuvo encerrada una hora o más. Fue mucho tiempo y no lo podía creer. Fue muy aberrante para mí.”

“Cuando logró su satisfacción se fue. No hubo agresión física, pero sí manoseos y empujones. No es que me agredió físicamente, pero se aprovechó de mi estado de vulnerabilidad. Yo estaba mareada, descompuesta, y él abusó de mí”, agregó.

Pavón, ante los medios, había negado los hechos. No obstante, se había presentado voluntariamente para ponerse a disposición de la Justicia, pero como aún no había imputación y faltaba reunir pruebas, no se le tomó declaración, mientras que él denunció a la acusadora por "extorsión".

El 23 de marzo, a las 10, el jugador deberá presentarse a declarar ante el fiscal Peralta Otonello y luego el funcionario judicial resolverá sobre su situación procesal.