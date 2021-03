Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, Joaquín De la Torre y Claudia Rucci.

El excandidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, lanzó este jueves 11 de marzo un nuevo espacio político llamado "Peronismo Republicano", que estará dentro de Juntos por el Cambio, con el objetivo de captar "el voto peronista no kirchnerista" en la provincia de Buenos Aires.

La nueva línea peronista es encabezada por Pichetto y también la integran el exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, y la dirigente peronista, Claudia Rucci, el senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero. También participan algunos intendentes que perdieron la elección en 2019.

En una entrevista exclusiva con Canal 26 el dirigente expresó que "Tenemos que recuperar el Peronismo Republicano, cuyo sujeto es el trabajador y no los clientelismos del actual gobierno funcionales cuando no cooptados por la izquierda. No va más la economía del pobrismo, de los planes y los gerentes de la pobreza. Necesitamos volver a la cultura del mérito, el esfuerzo y el trabajo. El trabajo dignifica".

Noticias relacionadas

Y completó: "Tenemos que volver a un plan integral de seguridad y soberanía que incluya una política migratoria seria, que nos defienda de los usurpadores de tierras y del terrorismo indigenista. Hay que empezar a hablar en la Argentina de este grupo terrorista mapuche, que esta quemando y ocupando campos, que están asesorados por abogados montoneros y operan también en la provincia de Buenos Aires. Hay que prestarle atención a estos temas", cerró.