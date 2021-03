Incidentes en la llegada de Alberto Fernández a Lago Puelo

El presidente Alberto Fernández fue eje de protestas cuando arribó a la zona chubutense de Lago Puelo, ya que varios vecinos agredieron la combi que lo trasladaba para reclamar que se impidan proyectos mineros en la provincia patagónica.

El hecho se produjo luego de que el avión que trasladó al mandatario aterrizara en Chubut para recorrer los lugares afectados por los focos ígneos.

Con una bandera que rezaba "No al saqueo de la minería" y gritos de "el agua no se vende", los manifestantes rechazaron los proyectos para rezonificar áreas cordilleranas para permitir las actividades de "megaminería".

El jefe de Estado había arribado a la Patagonia con el objetivo de hacer un relevamiento de las tareas de los brigadistas para apagar las llamas que consumieron grandes cantidades de bosques nativos en el noroeste de Chubut.

Tras encabezar una reunión en el Comando de Operaciones, el mandatario salió del Centro Cultural Lago Puelo y antes de subir a la combi que aguardaba a la comitiva oficial fue abucheado por los manifestantes, entre los que también había trabajadores estatales provinciales, afectados por la complicada situación financiera del Gobierno patagónico.

Luego de subir al vehículo, las personas que realizaban la protesta agredieron la combi, con golpes de puño e incluso arrojando piedras: uno de los cascotes rompió un vidrio de la camioneta.