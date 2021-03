Soria y Fernández. NA.

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que eligió al diputado nacional Martín Soria para el Ministerio de Justicia porque "tiene una mirada muy parecida" a la suya.

"Martín tiene una mirada muy parecida a la mía", subrayó el jefe de Estado sobre el reemplazante de Marcela Losardo, y detalló que a la funcionaria todavía no le aceptó la renuncia.

En declaraciones a Canal 9, Fernández expresó: "Hoy almorcé con Martín Soria, le hablé de cuáles son las expectativas y él aceptó".

"Hace varios meses que vengo siguiendo lo que Martín está haciendo, es alguien que trabajó en los tribunales y entiende lo que está pasando", señaló el Presidente.

"Yo le he planteado con total claridad que lo único que quiero es el estado de derecho y tener una justicia que se corresponda con ese estado de derecho", detalló.

Fernández dijo que comparte con Soria "una misma mirada" sobre la Justicia, al tiempo que indicó que la decisión la tomó sin consultar con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

"Debo confesar que no (lo consulté con nadie el nombramiento). En algún momento he hablado con Martín y le había dicho que me parecía importante lo que estaba haciendo", sostuvo el mandatario nacional.

Sobre Soria, dijo que "hizo el trabajo de la agenda de Casa Rosada, empezó a cotejar y empezó a detectar cosas muy llamativas".

"Hizo un trabajo importante, que lo que hace es verificar algo que uno viene planteando hace mucho tiempo donde la Justicia se vincula con el poder político y económico", manifestó.

En tanto, dijo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "dijo un disparate" al advertir sobre el posible control del Congreso sobre los jueces.

"Está claro que es economista porque no se de qué está hablando", afirmó Fernández.

Y agregó: "A los jueces de la Corte se los remueve por juicio político y a los de tribunales inferiores por jury del Consejo de la Magistratura. O alguien copió mal sus dichos o dijo un disparate".

¿QUIÉN ES MARTÍN SORIA?

El designado nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, es diputado nacional del Frente de Todos, y fue intendente de la ciudad rionegrina de General Roca durante dos mandatos entre 2011 y 2019.

Con 45 años, es el hijo mayor del fallecido ex gobernador de Río Negro Carlos "El Gringo" Soria, y de Susana Freydoz, condenada por haber asesinado a su esposo el 1º de enero de 2012 de un disparo.

En 2019, tras un fallido intento de ser gobernador de Río Negro, enrocó en el cargo con su hermana María Emilia Soria: ella se convirtió en intendenta y él en diputado.

En su ingreso a la Cámara de Diputados Soria estrechó sus vínculos con el kirchnerismo, sector con el que jugó su hermana durante los cuatro años de gestión del ex presidente Mauricio Macri, destinatario de sus críticas más afiladas.

En la Cámara baja, Soria consolidó un perfil vinculado a temas de Justicia, a través de su inserción en comisiones ligadas a ese campo.

Es vicepresidente de la comisión de Legislación Penal, y también integra Asuntos Constitucionales, Justicia, Juicio Político y la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, entre otras comisiones.