Martín Soria, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Foto: NA.

La oposición cuestionó la designación de Martín Soria como ministro de Justicia y advirtió que la cartera "va a conducir y comandar las embestidas contra la Justicia".

"Me preocupa mucho la designación de Soria como ministro, viendo sus declaraciones atacando a la Justicia", sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, el referente del PRO consideró que el Gobierno de Alberto Fernández lleva adelante "una escalada hacia la República y la división de poderes".

"Me parece bien que se discuta la reforma judicial, hay que buscar un consenso, pero que sea amplio. No puede salir solamente de la mitad más un voto del oficialismo", señaló Rodríguez Larreta. En ese sentido, agregó: "Discutámoslo con tiempo, expertos y la opinión de todos los políticos".

Por otra parte, a los dichos de Soria sobre la situación judicial de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires remarcó: "Quien tiene que definir sobre una causa son los jueces, no el ministro de Justicia". A su vez, el senador nacional Martín Lousteau consideró que la designación de Soria "termina siendo distinta a lo que mostraba el Gobierno en su discurso con (Marcela) Losardo".

"(El Presidente) Alberto Fernández dice que viene de una familia judicial, da clases en la Facultad de Derecho de la UBA, se supone que tiene muchas relaciones en el mundo judicial y legal y le costó 10 días para definir al Ministro", ironizó el referente de Evolución UCR. Y agregó: "A Soria no lo conozco, lo que veo es el proceso. La ministra estaba agobiada, y eso puede ser porque alguien en tu propio Ministerio te complica la vida pero también puede ser porque no te sentís respaldada por tu jefe".

En tanto, el diputado nacional del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, analizó la elección de Soria para hacerse cargo del Ministerio de Justicia y afirmó que "implica que el Presidente (Alberto Fernández) va a profundizar el plan contra la Justicia para controlarla y amedrentar a los jueces independientes".

"Nada bueno espero de esta designación", lanzó el legislador opositor. Finalmente, Tonelli recordó que "Soria se ha caracterizado por múltiples denuncias y acusaciones contra jueces y dirigentes políticos" y concluyó: "No me parece que tenga la mesura, la prudencia y el equilibrio que uno desearía que tenga un ministro de Justicia. Avizoro que habrá nuevas embestidas contra la Justicia. Y está claro que el Ministerio en pleno va a conducir y comandar esas embestidas".

El senador nacional Alberto Weretilneck también criticó a Soria, a quien conoce de la política rionegrina, y lo definió como "una persona violenta, muy agresiva, incapaz de generar un diálogo positivo que permita resolver un problema", ya que aseguró que "vive descalificando al que no piensa como él".

"Desde el punto de vista profesional creo que no tiene ninguna capacidad para desempeñarse en un cargo tan importante. No tuvo posibilidades de tener cargos de trascendencia institucional como para poder tener un vínculo con la Justicia. No vamos a ver un Ministerio de Justicia generador de procesos de transformación: va a ser un vociferador profesional agraviando a todo aquel que no piense como él", finalizó el ex gobernador de Río Negro en diálogo con Alguien tiene que decirlo.

De esta manera, dirigentes de la oposición se refirieron a la designación del rionegrino Martín Soria como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Marcela Losardo, que se hará cargo de la representación argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en París, donde ocupará el puesto que quedó vacante por la muerte del cineasta Fernando "Pino" Solanas.