El mercado inmobiliario logró otro nuevo récord con las cifras de marzo, tras alcanzar el pico histórico de propiedades a la venta. Ocurre en medio de muchas unidades a la venta y con el número de escrituras más bajo en los últimos 20 años, con promedio de 1500 actos por mes.

Soledad Balayan, de Maure Inmobiliaria, le dijo al cronista que "mes a mes, se bate un nuevo récord. La situación continúa y no se desacelera". Esta entidad elabora un indicador de oferta de propiedades desde junio de 2012.

"Hoy, la ley de alquileres y el DNU que congeló los contratos por un año desalentaron a los propietarios a poner sus inmuebles en la renta y muchos de ellos se volcaron hacia la venta", definió en claras palabras la situación actual.

Hasta el 15 de marzo se registraron 103.000 departamentos a la venta, mientras que febrero había cerrado con 100.059. Este tipo de unidades representan el 78% del mercado total. Balayan dijo al sitio que "el fenómeno se empieza a evidenciar a principios de 2018. Desde ese año en adelante, el número de unidades a la venta creció mes a mes. Sólo se evidenció una baja en abril como consecuencia de la pandemia, ya que las inmobiliarias dejamos de poner avisos por la situación epidemiológica".

Según detalló el medio este martes, en marzo de 2018, el mercado registraba 45.476 departamentos a la venta. En 2019, ese número alcanzó los 70.500, para llegar a su pico en noviembre de 2020, con 100.244 unidades. "Ahora, batimos un nuevo récord, al superar las cifras de noviembre del año pasado. Y, seguramente, en abril el impacto sea aún mayor, teniendo en cuenta que, por la cuarentena, cayeron las propiedades a la venta", dijo Balayan.

Un panorama inverso se observa con los alquileres, donde el número de inmuebles cae mes a mes. En febrero, la baja alcanzó al 7% interanual, por las medidas que desalientan invertir en un inmueble para volcarlo a la renta. "No todas esas propiedades llegan a la venta. Muchos deciden alquilarlo por su cuenta, prestarlo a un familiar o hasta, en algunos casos, dejar el departamento vacío, a la espera que la situación se acomode", añade Balayan.

"Es importante detallar qué rubros fueron los que más aumentaron su stock. Un propio relevamiento, realizado hace un año, muestra una suba en los locales comerciales del 24%; del 22% en los departamentos; del 21% en los PH; del 20% en los terrenos; y del 19% en las oficinas", dijo Daniel Bryn, titular de Invertire Real Estate.

Según el reporte, pocos inversores se vuelcan al alquiler de un inmueble. "Rinde mucho menos. Por ejemplo, hace cuatro años, el alquiler tenía un retorno de inversión de 5,61% en dólares. Ese número, ahora, es de 2,61%", sostuvo Bryn.

"La gente busca espacios más grandes. Y otros quieren deshacerse de todas sus propiedades de la Argentina para irse del país", dijo sobre los tiempos de pandemia que cambiaron la visión de la gente.

Hoy, las operaciones que se concretan son a cuentagotas. "Hay que tener en cuenta que se produjo una caída del poder adquisitivo, ya que, hoy, el sueldo en dólares está en mínimos históricos y, para comprar un metro cuadrado, hay que trabajar más de siete meses", dijo Bryn.

"No hay buenas expectativas sobre el presente y el futuro económico; esto hace que aquellos pocos que pueden comprar aguarden a una mayor baja en el valor del metro cuadrado u optan por invertir en otro lugar o negocio", agrega. "Hoy, no hay inversores en el mercado de compra de propiedades, baja renta, riesgo y pocas expectativas sobre el futuro: no compran más", finaliza.

En la actualidad, comprar una propiedad no es accesible para todo el mundo por la falta de financiación. De las 1619 escrituras que hubo en enero de este año sólo 79 se hicieron con créditos hipotecarios bancarios, tal como detalló el Colegio de Escribanos porteño.