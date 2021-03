Elida, la abuela de Maia.

Elida, la abuela de Maia Belloso, la niña de 7 años que apareció esta mañana en el partido bonaerense de Luján tras haber sido llevada el pasado lunes del barrio porteño de Villa Lugano por un hombre, confirmó esta mañana que su nieta apareció en buen estado de salud, pero dijo temer que su captor la matara o lastimara.

Cerca de las 9, la abuela de la nena se hizo presente en el corte de la colectora de la autopista Dellepiane, que los vecinos mantienen desde hace tres días, y le dijo a la prensa "ya apareció, está bien, en el hospital, y el hombre ya está detenido".

"Está bien, no sé cómo la encontraron, pero ella apareció sonriendo. Vamos a esperarla acá, un millón de gracias a todos", dijo la mujer visiblemente emocionada y ante los gritos y aplausos de vecinos que la rodeaban.

Por otra parte, la mujer reflexionó sobre lo sucedido y dijo que Carlos Alberto Sierra, de 39 años, el hombre que se la llevó en bicicleta, "capaz que la llevó engañada, lo que se es que mi hija no la regaló".

"Yo creo que fue un chirlito de Dios para que mi hija se de cuenta y dejé esa porquería (por su adicción a las drogas). Sabés cuantas veces fuimos a buscar ayuda, pero nadie nos ayudó", añadió.

Y sobre ese punto, Elida confesó que ayer su hija le dijo "si aparece, voy a dejar la droga" y volvió a pedir que ayuden a su hija para superar los consumos problemáticos.

"Teníamos miedo de que la mate o la lastime, no encontrarla", afirmó Elida y luego agradeció toda la ayuda y el apoyo que recibió de los vecinos del barrio Cildañez y de los medios e comunicación.

Por último, señaló que levantarán el corte en la autopista Dellepiane.