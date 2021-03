Ricardo Echegaray. Foto: NA.

Mientras comenzamos a transitar un año electoral, ya hay quienes piensan en el mejor modo de lograr un gran resultado en octubre. Uno de ellos es precisamente Ricardo Echagaray, el extitular de la AFIP. Su principal idea consiste básicamente en devolver el IVA por 10 meses a todos los contribuyentes y que los fondos se vuelquen al consumo. Con ese programa bajo la manga, Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, “machaca” con su idea ante dirigentes peronistas y asegura que él puede implementarlo. Echegaray estuvo al frente de la AFIP durante 7 años, en casi toda la gestión de Cristina Kirchner; mientras que previamente estuvo al frente de la Aduana.

Ahora su proyecto electoral sale a la luz, gracias al periodista Pablo Winokurs y su artículo exclusivo para A24. Allí se plantea que retirado de la gestión pública, Echegaray sigue militando en política dentro del peronismo y –aunque distanciado del Gobierno- suele acercar sus ideas de gestión a “los compañeros” que quieran escucharlo.

Esto podría cambiar el eje de las discusiones económicas: sugiere hacer una devolución de IVA para todos, en las compras que se hagan con tarjeta de débito y crédito. “La idea es dinamizar la economía pospandemia, darle potencia, hacer un reseteo en el plano económico y mejorar la performance del país”, dijo.

Noticias relacionadas

“Hay que trabajar en una primera dosis, teniendo como punto de partida algo que ya hicimos que fue la devolución del IVA del 5%. Con los sistemas informáticos de gestión operativa y la capacidad de recursos humanos con que contaba la AFIP hasta 2015 existe la posibilidad de hacerlo”, comentó Echegaray.

Así funcionaría la idea de Echegaray:

En la nota de Pablo Winokurs para A24, se dice que cuando un consumidor compra algo –por ejemplo un paquete de yerba a $100- $21 van al Estado en concepto de IVA. La idea es que el primer día del mes po¿Cuánto tiempo planea la devolución del IVA? “Mínimo 10 meses, porque además no se puede sacar de golpe la dosis”, dice Echegaray. No lo reconoce explícitamente, pero da a entender que al menos tiene que durar hasta las elecciones. “Queremos aportar a la visión electoral del Frente de Todos”, aclara.

Pese a que el plan no llegó a la Casa Rosada, Echegaray lo dio a conocer ya en el círculo más cercano al poder: “Lo presentó donde me reúno y machaco con la idea… no con un montón de ideas. Estoy plasmándolo en reuniones con mis colegas del peronismo. Es un formato para romper la estructura tributaria… Es tomar las ideas de Néstor Kirchner que decía que florezcan nuevas ideas”

Durante esas reuniones, el exfuncionario dejó en claro sus diferencias con el Gobierno: “Tiene un rumbo que comparto, pero tengo mis críticas constructivas sobre la implementación operativa de muchas medidas”. Por lo general usa un ejemplo: “Mi jefe directo (NdR: él sigue siendo empleado de la aduana) es un dirigente del PRO y la dirección de fiscalización de la AFIP está conducida por gente que timbreaba con Cambiemos”.

Así, aseguran que Alberto Fernández deberá mover sus fichas: “En algún momento los cambiará por funcionarios de carrera que tengan la experiencia, los antecedentes y puedan acompañar la visión de país que tiene Alberto Fernández”, asegura, posiblemente hablando de él mismo. Entre tanto, Ricardo Echegaray tiene plena confianza en que el proyecto para devolver el IVA (por un tiempo) ayudará al Gobierno a ganar las elecciones. Aunque, claro, no reconoce que el objetivo sea ese. ¿Cuál es el objetivo, entonces? “Lograr la felicidad”, finalizó.