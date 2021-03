Izquierdoz discutió feo con Fabra y el colombiano reaccionó con un golpe.

Durante el encuentro entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, se vivió un momento de mucha tensión entre dos defensores del Xeneize y todo quedó registrado por la cámara de la transmisión oficial.

Carlos Izquierdoz se acercó hasta su compañero Frank Fabra y le reclamó, a los gritos, que prestara más atención a la marca. Esto no le cayó nada bien al lateral colombiano, que se puso firme y le dio un cachetazo en la cara al Cali. El defensor central de 32 años no reaccionó.

Gentileza: TNT Sports.