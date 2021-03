Búsqueda de Tehuel. Foto: NA.

Un joven trans de 21 años que está desaparecido desde hace 12 días, cuando salió de su casa de la ciudad bonaerense de San Vicente para encontrarse con un hombre por trabajo, sigue siendo buscado este miércoles y se realizó un nuevo allanamiento en la vivienda del sospechoso, quien está detenido. La semana pasada, en otro allanamiento realizado en el domicilio del hombre, identificado como Luis Alberto Ramos, se encontraron restos de un celular quemado y una campera, que eran similares a los que usaba Tehuel de la Torre, quien el pasado 11 de marzo salió de su casa para encontrarse con él por un trabajo en la localidad de Alejandro Korn.

CANAL 26 estuvo en la zona de la desesperada búsqueda de Tehuel.

Según confirmaron fuentes policiales, se llevó a cabo un allanamiento y rastrillaje con 300 efectivos y perros en la casa del sospechoso, ubicada en Mansilla 1203, en el barrio La Esperanza, y en los alrededores. Mientras se realizaban los rastrillajes, la familia y amigos del joven cortaban la avenida Perón y Ruta 210 en la localidad de Alejandro Korn, para reclamar por la aparición de Tehuel y luego se acercaron al barrio en el que se desarrollaba el operativo de búsqueda.

Federico, hermano de Tehuel, dijo que están participando de la búsqueda desde el primer día y que por el momento los investigadores no le dijeron nada sobre los operativos. "Agradezco el interés y apoyo pero no puedo dar ningún tipo información porque no nos dijeron nada aún", señaló Federico.

En tanto, Verónica, una hermana del joven buscado, habló en el lugar de la búsqueda con la prensa y dijo que "todavía no hay novedades" y que la Policía "está revisando todo y haciendo los rastrillajes". Verónica confirmó que su hermano y el detenido eran amigos desde hace varios años, y se conocían por el trabajo que hacían en una cooperativa.

Un rato más tarde, Verónica confirmó que el allanamiento en la vivienda dio negativo y que los rastrillajes por el momento también. "Encontraron algunas evidencias, pero ahora tienen que ver si específicamente eran de Tehuel o no. La fiscal me dijo que dio todo negativo por ahora", comentó.

Al ser consultada si cree que el detenido tuvo algo que ver con la desaparición de su hermano, dijo: "Creo que tiene algo que ver porque encontraron el celular y la campera quemada".

Además, Verónica confirmó que se van a seguir haciendo rastrillajes en otro lugar, pero no dio detalles de los mismos. La semana pasada, Ramos le contó a la Policía que él había quedado en encontrarse con el joven y que le pidió que fuese a su casa.

Operativo de búsqueda del joven desaparecido. Canal 26.

Pero allí, y según su relato, le dijo que no podía ofrecerle el trabajo, y entonces el joven le habría pedido plata. Ramos dijo entonces que como no tenía plata, él lo acompañó al cajero y cuando vieron que no tenía saldo en la cuenta se saludaron y Tehuel se fue.

Sin embargo, tras una intensa investigación, se descubrió que Ramos mintió porque su tarjeta de débito no marcó ningún movimiento, y tampoco las cámaras de seguridad del banco registraron que hayan estado ahí, tal cual contó el sospechoso. Por tal motivo, Ramos fue imputado por el delito de falso testimonio y tras eso, la Justicia ordenó allanar su vivienda en la que se encontraron restos quemados de un celular similar al de Tehuel y también de una campera parecida a la que tenía el joven.

Otra de las pistas con las que cuenta la Justicia es la de la geolocalización del teléfono del joven, gracias a la cual se determinó que el 11 de marzo, Tehuel llegó a las 19:00 a la casa de Ramos y hasta las 12:00 del día siguiente el celular siguió emitiendo señales desde la zona en la que vive el hombre. Trascendió que Ramos tiene antecedentes por abusos sexuales y homicidio.

Al momento de la desaparición, Tehuel llevaba puestas zapatillas de color azul, pantalón gris, camisa manga corta blanca, una campera azul y una gorra. La causa está a cargo de la fiscal Karina Guyot de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de San Vicente.