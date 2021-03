Axel Kicillof en Las Flores por el Día de la Memoria, AGENCIA NA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que "todos los 24 de marzo son una fecha emotiva, para la reflexión, para recapitular", y ratificó la voluntad de su gobierno de "mantener viva la política de memoria, verdad y justicia" y de "juicio y castigo a los culpables" con la participación del Estado.

Por su parte, Kicillof repasó el rol del Estado durante la pandemia y destacó la decisión de "reservar respiradores para que no sean para los pocos que podían pagar sino para todos y todas las argentinas", y agregó que eso también "es un homenaje a los 30.000" desaparecidos.

El gobernador agregó que el enfoque siempre fue el de "la igualdad y los derechos", contrario a los que dicen que las vacunas tienen que ser privatizadas y que puedan comprarlas lo que puedan "y el resto que se arregle como pueda"

“¿Cómo mantener presente la llama de estas luchas, de las Madres, Abuelas, Hijos? Bueno, actualizándolo. En cada acto de gobierno, en la vida cotidiana, en la militancia, teniendo en cuenta que lo que hacemos debe servir a nuestro pueblo, cada día, cada decisión”, explicó en el acto por el Día de la Memoria en Las Flores.

“Durante los 4 años anteriores, el Estado provincial dejó de presentarse en las causas, abandonó la participación que habían dado Néstor y Cristina, que nos permitieron llevar a la realidad la idea de Memoria, Verdad y Justicia y de Juicio y Castigo a los culpables”, cerró el mandatario provincial.