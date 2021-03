Carlos Izquierdoz y Frank Fabra

El defensor de Boca Juniors Carlos Izquierdoz publicó en sus redes sociales una foto con su compañero Frank Fabra, con quien tuvo un encontronazo durante la derrota del domingo ante Talleres de Córdoba en la Bombonera, y cerró la polémica con un mensaje contundente: "Acá no ha pasado nada".

Izquierdoz, referente del vestuario, y Fabra tuvieron una discusión durante el partido ante Talleres que finalizó con una agresión del lateral colombiano hacia su compañero: un manotazo en la cara.

Ayer hubo una reunión de "mesa chica" de la comisión directiva de Boca, en la cual estuvieron el presidente, Jorge Ameal, y el vice primero, Mario Pergolini, donde se evaluó la posibilidad de sancionar a ambos jugadores con una multa económica.

A esta idea, según comentaron allegados a la dirigencia, se opone el vice segundo y encargado del fútbol, Juan Román Riquelme, pero la Comisión la sigue evaluando.

Por lo pronto, en su cuenta de Instagram el "Cali" Izquierdoz dio por cerrado el episodio y Fabra también, porque más tarde publicó la misma foto y escribió "Buena vibra siempre"