Celina Rucci compartió los resultados de sus últimos controles médicos.

A principios de marzo, luego de varios meses de hermetismo total, Celina Rucci (44) contó en sus redes sociales que en mayo de 2020, a pocos meses de haberse mudado a Nueva York junto a Federico, su novio, le diagnosticaron leucemia mieloide aguda. "El 2020 fue sorpresivo para todos. Para mí, se sumo un gran desafío, que por decisión propia, decidí ocultar.Las razones eran varias, me había ido a otro país, estaba lejos de mis afectos y no quería que ellos carguen con mas preocupaciones, ese era mi plan, mantenerlo en secreto, hasta ayer que me sucedió algo que me entristeció. Por eso hoy, me armo de coraje y lo cuento a todo aquel que quiera saberlo", explicó la exvedette, quien rápidamente inició su tratamiento de quimioterapia, que le provocó la caída de su característica melena pelirroja.

Afortunadamente en noviembre pasado, el equipo médico que la atendió en Estados Unidos le comunicó que ya no había células cancerígenas en su cuerpo, pero como todo paciente oncológico, debía realizarse chequeos dos veces por año para asegurarse que la enfermedad no vuelva a aparecer. Y tras una breve visita a la Argentina, Rucci regresó al país que preside Joe Biden y se hizo los exámenes correspondientes. "Hoy toca controles. Repite conmigo: tengo mucha ansiedad, pero eso no ayuda, así que la controlo; soy fuerte y decreto mi sanidad", escribió la ganadora de "Bailando por un sueño 2007" en su cuenta de Instagram. Y tras recibir los resultados, agregó: "¡Todo perfecto! ¡Vamos que seguimos de fiesta!".

Días atrás, Celina le contó a sus seguidores que su enfermedad le enseñó a disfrutar más de su vida. "Nunca sabremos si hay un mañana. Los enfermos saben hacerlo pero la gente sana pasa por la vida a puntillas. Hacer que cada día para mí sea un día más y no un día menos", explicó. Y habló de los cambios en su apariencia que sufrió en los últimos meses: "Siempre fui una privilegiada y el tratamiento hizo un poco de descontrol con todo. No les voy a mentir que no me importó pero sé que como el pelo crece, calculo que todo volverá a su lugar y agradezco y priorizo otras cosas".

En referencia a los síntomas que la alertaron para hacerse un chequeo médico, previo al diagnóstico de su enfermedad, detalló que se descubrió moretones, sangrado de encías, hemorragias en el periodo menstrual y puntitos rojos en la piel. "Mi último chequeo había sido en septiembre y estaba todo bien. En mayo me diagnosticaron", precisó.