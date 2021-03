Marta Fort: "Me gustaría volver al pasado porque cuando mi papá estaba, cada día era diferente".

Marta y Felipe Fort apenas tenían 9 años cuando su papá, Ricardo Fort falleció a raíz de una grave infección en su rodilla. Desde entonces, vivieron varios años alejados de los medios, bajo el cuidado de Gustavo Martínez, su padrino y expareja del empresario chocolatero, pero ahora que están más grandes, los chicos están dando sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y en una entrevista con "LAM", "Martita" dio detalles de la relación con su papá.

"Yo tengo recuerdos de nuestros viajes a Miami... estaba el 90 % del tiempo ahí. Yo de hecho al colegio faltaba mucho por esos viajes. Si me preguntan, me gustaría volver al pasado porque cuando mi papá estaba, cada día era diferente", manifestó la adolescente de 17 años en diálogo con Ángel De Brito y aseguró que en un principio, Ricky era más cercano a Felipe que a ella: "Es porque era gay, capaz pensaba que porque era así que tenía mejor relación con los varones".

Además, contó que a pesar de que durante varios años Fort quiso ocultar su sexualidad públicamente, puertas adentro de su casa no era un problema en absoluto. "Lo supimos siempre y por eso yo también tengo la mente abierta ahora", reconoció la joven y aseguró que tampoco les ocultaron la manera en la que llegaron al mundo, a través de un vientre subrogado. "Él siempre nos dijo la verdad... quizás en ese momento, no había tantos casos como el nuestro y a mis compañeros le generaban dudas y me preguntaban... pero yo siempre lo tuve claro", reveló. Y agregó: "A mí no me surgen dudas de nada. Para mí, Marisa (su niñera), Gustavo y Felipe son mi familia... bueno, papá también pero el resto no me interesa. Si me preguntan, digo que no tengo mamá".

Sobre los amigos famosos de Ricardo y sus novias, la joven aseguró que con la única que tiene trato es con Virginia Gallardo. "Toda las personas que salen a hablar cuando llega un aniversario, en realidad, no están cerca mío. Yo no veo a ninguna, a los sumo 3 o 4. Virginia Gallardo es la única a la que mi papá le importó y la única que se preocupó realmente por nosotros", destacó. Y recordó cómo cambió su papá durante sus últimos meses de vida: "No tengo recuerdos claros de su enfermedad porque nosotros éramos chicos y querían ocultarlo pero nos dábamos cuenta. De ser una persona que iba para todos lados, empezó a estar caído por los dolores".