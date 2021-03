Bloqueos de EverGreen. Un buque y un camión.

Durante varios días, desde la semana pasada, el mundo entero se "entretuvo" a través de los medios de comunicación con el aparatoso accidente del que fue protagonista un gigantesco buque de transporte de la compañía EverGreen en el Canal de Suez. El hecho, resultó curioso para los inadvertidos de determinadas cuestiones directamente ligadas a las altas esferas del poder.

Sin embargo, el barco encallado, impidiendo el tránsito de otros miles (sí, miles) de buques mercantes por la zona, no es un caso pintoresco; sino que afecta (y seguirá afectando) al comercio y la provisión mundial de bienes y víveres, sobre todo en estos duros tiempos de extremas necesidades fruto de la pandemia de coronavirus.

El colapso provocado por el barco "Ever Given" de la mencionada firma es tremendo. Millones y millones de toneladas de mercaderías no llegaron a destino a tiempo y, en muchos casos, esa valiosa carga se ha echado definitivamente a perder.

Pero eso no fue todo, porque mientras en el canal de Suez, se intentaba desbloquear el paso moviendo como se pudiera al enorme buque, este sábado en la ciudad china de Nanjing, se produjo otro curioso bloqueo de ruta, en este caso terrestre, cuando un camión cargado con un contenedor (casualmente) de la firma EverGreen, se accidentó y obstaculizó el paso de los vehículos sobre una autopista. Las imágenes, grabadas por una cámara de vigilancia, se hicieron virales y fueron compartidas por muchos usuarios de la red social china Weibo. Los internautas no pudieron evitar comparar lo sucedido con el atasco del canal de Suez, que tuvo lugar el martes luego de que encallara el carguero "Ever Given". Y no era para menos. Salvando las distancias, dieron la sensación de ser calcados.

Ahora, con estos dos "casuales" bloqueos en perspectiva, será bueno saber de qué se trata la firma EverGreen que ha cobrado semejante nivel de notoriedad y cuál es la importancia del canal de Suez.

El buque "Ever Given" en el canal de Suez. Foto: Reuters.



Evergreen Marine Corporation es una empresa taiwanesa de transporte y envío de contenedores con sede en la ciudad de Taoyuan, Taiwán. Sus principales rutas comerciales son el Lejano Oriente hacia América del Norte, América Central y el Caribe; el Lejano Oriente hasta el norte de Europa y el Mediterráneo oriental; Europa hasta la costa este de América del Norte; el Lejano Oriente a Australia, Mauricio, Sudáfrica y América del Sur; y un servicio dentro de Asia que une los puertos de Asia con el Medio Oriente, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo.

Con más de 150 portacontenedores (uno de ellos, el que encalló en el canal de Suez), forma parte del conglomerado de empresas de transporte y empresas asociadas Evergreen Group.

Evergreen hace escala en 240 puertos en todo el mundo en unos 80 países y es la quinta empresa más grande de su tipo. Las actividades de la empresa incluyen: transporte marítimo, construcción de contenedores y barcos, gestión de puertos e ingeniería y desarrollo inmobiliario. Las subsidiarias y divisiones incluyen Uniglory Marine Corp. (Taiwán), Evergreen UK Ltd. (Reino Unido) y la naviera Italia Marittima Sp A. (Italia).

Entre tanto, el canal de Suez es una importantísima vía navegable situada en Egipto, que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo (golfo de Suez). El canal convirtió a la región del Sinaí en una nueva península, constituyendo la frontera entre los continentes de África y Asia. Su longitud es de 163 km. entre Puerto Saíd (en la ribera mediterránea) y Suez (en la costa del mar Rojo). Y los más importante: permite acortar la ruta del comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia, dado que evita tener que rodear el continente africano.

Los datos parecen ser simplemente eso: datos. Pero detrás de los mismos se esconde (aunque no tanto) una nueva clase de guerra. No es una delirante teoría conspirativa, no se trata de ver fantasmas donde supuestamente no los hay. Es solo cuestión de atar cabos, trazar relaciones y contextualizar lo recientemente sucedido con una puja directa por la supremacía mundial, llevada a un nuevo escenario. O por lo menos, con la utilización de diferentes actores.

Camión con contenedor de EverGreen, durante el bloqueo en China. Foto: Twitter.

El "backstage" es aterrador. El corte del Canal de Suez afectó de lleno la ruta rusa y la china encareciendo los productos ante la imperiosa necesidad de usar transportes alternativos (con más demoras en los traslados y los costos elevados por las nubes) circunvalando el continente africano o la masa continental chino-sovietica.

Vale entonces la pregunta: ¿Quién está detrás de los repentinos bloqueos de rutas de la compañía EverGreen?

Dicho de otro modo. En los tiempos que corren, y en plena pandemia global de coronavirus, se sabe; que otra guerra se ha desatado (al margen de la ya conocida de los laboratorios en su carrera por la vacuna más eficaz). Oriente y Occidente, o si se quiere Estados Unidos contra China y Rusia, están en el tablero de este peligroso juego de estrategias y roles, y eso se aprecia a simple vista. Con este marco nada debe ser descartado.

Hacer que el comercio (chino, en el caso de EverGreen) se haga imposible, o se encarezca hasta límites nunca antes sospechados, es una teoría que cobra cuerpo a pasos agigantados.

Nada de esto debería sorprendernos.

