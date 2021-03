"Kun" Agüero, Manchester City. Foto: NA.

Todo llega a su fin, también el ciclo histórico de Sergio "Kun" Agüero como jugador del Manchester City.

Es que este lunes el club inglés ha anunciado formalmente que el argentino se va de la institución.

El equipo ciudadano anunció que el "Kun" se irá cuando finalice su contrato en junio y que -incluso- tendrá su estatua. La salida del "Kun" se da en el City como si fuera un verdadero héroe.

Y se lo merece. De hecho, Agüero es el máximo goleador del City en su historia, y eso no es poco.

El delantero argentino se despidió con un sentido comunicado en Twitter. Lo hizo en castellano y en inglés.

Despedida de Agüero en Twitter.

Desde su llegada al Manchester City en 2011 procedente del Atlético de Madrid, ha disputado 384 partidos y marcó 257 goles, rompiendo el récord de Eric Brook hasta 2017.

Del club inglés se va con tres títulos de la Premier League, una Copa de Inglaterra y cinco Copas de la Liga, más los trofeos que aún pueda conseguir esta temporada, en la que el City es líder en la liga inglesa, está en semifinales de la Copa de Inglaterra, en la final de la Copa de la Liga y en cuartos de final de la Liga de Campeones, la tarea pendiente de Agüero en el equipo que dirige Pep Guardiola.

Entre los récords alcanzados por Sergio Agüero en Inglaterra sobresale el del mayor número de 'hat tricks' (tripletes), doce, superando a Alan Shearer, el máximo goleador histórico de la competición.

Fin de ciclo para Agüero en el City. Canal 26.