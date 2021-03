Belu Lucius habló del problema de la vista que padece uno de sus hijos.

En medio de una charla con el médico Jorge Tartaglione, en la que explicó que durante la cuarentena los casos de miopía en niños aumentaron en un 40%, Belu Lucius aprovechó para contar su experiencia con su hijo menor, Benjamín, y los motivos por los que el nene de un año y medio usa anteojos. “A mí me da curiosidad porque es un tema que me toca de lleno, porque mi hijo más chico ya usa lentes. Usted, ¿qué le aconseja a los padres? ¿A qué edad uno tiene que llevar a los hijos al oftalmólogo?”. Cuando yo lo llevé, me dijeron que era correctivo. A veces, se pueden corregir muchas cosas con los anteojos. Por eso los padres tenemos que estar atentos”, empezó la influencer y actual panelista de "Cortá por Lozano".

Sobre los síntomas que la alertaron a consultar a un médico, expresó: "Me di cuenta porque Benja tenía una pequeña desviación en un ojo y me dijeron que era 'un ojo vago' y que se corregía con un parche". Luego, mostró cómo es el tratamiento que le realizan a diario. "Se corrige con un parche. Un tratamiento que le hacemos todos los días. Se lo pongo y se lo saco todos los días, tiene un adhesivo. Así, el ‘ojo vago’ empieza a trabajar”, detalló y aseguró que le gusta hablar del tema públicamente para concientizar a los padres y madres que la siguen.

Caber recordar que Lucius también es mamá de Bautista, de casi tres años, fruto de su matrimonio con el jugador de rugby Javier Ortega Desio. Y al anunciar que estaba esperando a su primer hijo, la influencer contó que padece trombofilia, una patología muy peligrosa durante los embarazos, por la cual se tuvo que inyectar heparina todos los días hasta el nacimiento de su bebé. "Si hubiese sabido de entrada que tenía trombofilia, quizás no hubiera pedido el embarazo anterior", reflexionó.

Finalmente, el 3 de agosto de 2018 "Bauti" llegó al mundo y catorce meses más tarde nació su hermanito, Benjamín. Y aunque siempre conserva su cuota de humor en las redes, Belu suele compartir sus experiencias como madre. “Levante la mano quién a veces se desborda en su maternidad. Porque ser mamá no viene con un manual de instrucciones y nadie te dice lo difícil que es. ¡Ojo! Es lo más lindo de la vida. Pero está bueno poder hablar de eso que nadie te cuenta sin azúcar, sin vueltas y sin culpas, ¿no?”, escribió el último verano en su cuenta de Instagram para hablar con sus seguidoras de los momentos más difíciles de la crianza de los chicos.