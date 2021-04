Claudia Villafañe volvió a "MasterChef" y le dio un importante consejo a Andrea Rincón.

Tras consagrarse como la primera ganadora de "MasterChef Celebrity", Claudia Villafañe volvió al certamen en la última gala de eliminación, en la que los participantes tuvieron que recrear los platos más icónicos que hizo durante su paso por el programa: ñoquis y bruschettas. "Extraño todo esto. La adrenalina diaria de venir acá, mostrar lo que uno sabe y, en mi caso, también aprender un montón. Pásenla lindo y disfruten que lo importante es estar con amigos", dijo la empresaria al inicio del desafío. Y le dedicó un mensaje especial a Andrea Rincón: "Les aconsejo que no se enojen. Andrea, a vos que te enojás mucho, te veo".

Minutos más tarde, "La Tata" recorrió las islas para ver cómo estaban trabajando las figuras que podían abandonar el certamen y volvió a hablar de la importancia de mantener la calma en la competencia. "¿Cuál es el secreto para ganar 'MasterChef'?", le preguntó Santiago Del Moro. Y la exmujer de Diego Maradona no lo dudó: "No calentarse, porque si te calentás es peor. Doble trabajo".

Al escucharla, el conductor la llevó hacia donde estaba Andrea Rincón para que pudiera aconsejarla cara a cara. "Te enojás con vos misma, te ponés nerviosa y es peor. No ganás nada", le dijo Claudia. Y la actriz le dio la razón: "Me frustro, me frustro bastante. Tengo que empezar a enojarme un poco menos".

Finalmente, Andrea presentó unos ñoquis de papa con salsa bolognesa y una bruschetta de queso brie, palta y tomate cherry, convencida de que se había lucido con sus preparaciones. "La bruschetta se hacen con un pan relativamente fino, este pan es doble. Está bien para comer, pero una bruschetta es otra cosa", empezó Donato De Santis en su devolución. Y siguió: "Pero los ñoquis están hechos muy bien, están suaves, se siente la papa. Bien logrado este plato".

Mientras que Germán Martitegui señaló que las bruschetta parecía "un chivito uruguayo" por la cantidad de ingredientes que había usado la actriz. "Para variar, Germán ninguneando mis platos", comentó Rincón en el backstage de la competencia, disconforme por la devolución del cocinero y aseguró que "siempre tiene un pero".

Tanto Andrea como Gastón Dalmau y Daniel Aráoz fueron los primeros salvados de la noche y el jurado remarcó que sus platos habían sido "mediocres". Sin embargo, la morocha siguió el consejo de Claudia y evitó confrontar, a pesar de que no le gustó el término que utilizaron para referirse a su trabajo.