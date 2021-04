Ingenuity, Mars 2020, NASA/JPL.

El minihelicóptero de la NASA Ingenuity, que llegó en febrero a Marte adherido a la parte de abajo del rover Perseverance, acaba de separarse del vehículo y está ya en la superficie del planeta rojo, anunció la agencia espacial estadounidense.

“¡Aterrizaje confirmado del Helicóptero de Marte!”, tuiteó el sábado por la noche el laboratorio de la NASA a cargo de la misión. Este helicóptero ultraligero, similar a un dron grande, llegó plegado y acoplado bajo el Perseverance, que aterrizó en Marte el 18 de febrero, donde permaneció hasta que el rover alcanzó el lugar donde debe producirse el vuelo.

“Su viaje de 293 millones de millas (471 millones de km) llegó a su fin con este pequeño salto de 4 pulgadas (10 cm) desde el vientre del rover hasta la superficie de Marte este lunes. "Próximo reto: sobrevivir a la noche”, tuiteó el laboratorio.

Una foto acompañando al tuit mostraba al Perseverance alejándose del helicóptero. Debe dejarle el horizonte totalmente despejado en menos de 25 horas, ya que el helicóptero precisa del sol para alimentar sus paneles solares con energía y poder sobrevivir calentándose durante las glaciales noches marcianas.

