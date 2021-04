Activistas veganos repudiaron a "MasterChef Celebrity" por mostrar trozos de animales muertos.

En los últimos meses, "MasterChef Celebrity" ha generado polémicas sobre las devoluciones del jurado, conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, las internas entre los participantes y los rumores de acomodo de algunas de sus figuras. Pero luego del desafío en el que los participantes debieron ir a oscuras al mercado, donde tenían como obstáculos cabezas de cerdo, chinchulines y hasta animales embalsamados, la Unión Vegana Argentina (UVA) decidió emitir un fuerte comunicado en contra del programa de Telefe.

"No es una película de terror, no es ciencia ficción, no es drama, no es comedia, es el 'MasterChef' de la siniestra perversidad… Es la cruel armonía que se genera desde lo peor del ser humano, reírse y burlarse de la vida de un animal es menospreciar su vida y hacer juegos y malabares televisivos con cuerpos de animales descuartizados es realmente para un estudio profundo de las conductas humanas. Pero bueno, no podemos pedir peras al olmo…, pero sí podemos repudiar y pedir que se prohíban ese tipo de contenidos que solo impulsan a ir en contra de la toma de conciencia sobre el respeto hacia los animales, de la naturaleza y de la vida misma", manifiesta la agrupación de activistas.

Y señaló que el certamen de cocina promueve "la masacre y la perversidad", motivo por el cual proponen hacer una versión del programa sin usar animales ni sus derivados. "Sugerimos hacer el MasterVeganChef con comidas basadas en plantas y así contribuir a promover el pedido que hace la ONU, el IPCC Panel Intergubernamental por el Cambio Climático y miles de ONGs de todo el mundo, los que piden eliminar el consumo de carne, para ayudar a enfrentar el cambio climático, porque esa industria es la mayor responsable del calentamiento global que es lo que genera el cambio climático. Y no solo hablamos de esa industria en la tierra, también hablamos de la del mar", plantea, haciendo hincapié en que la industria de la carne es la mayor responsable del cambio climático.

En diálogo con Noticias Argentinas, Manuel Martí, activista y director de la UVA, reveló que hace tiempo tenían pensado hacer público su malestar ante la propuesta del programa. "Muchas personas comentaban lo inapropiado que le hacen hacer a algunas participantes que eran vegetarianas y les hacían cocinar carne. No entiendo cómo aceptaban cocinar animales muertos, porque es una incongruencia importante", señaló y aseguró que al mostrar trozos de animales y reírse en cámara, desde el ciclo producido por Boxfish "están invisibilizando lo que se le hace a los animales".

Por el momento, la ONG creada en el año 2000 no recibió ninguna respuesta por parte de la producción del certamen ni de los participantes, pero Martí insisten en que el proyecto se puede llevar a cabo de otra manera, sin dejar de ser atractivo para el publico. "Un programa basado en plantas puede ser muchísimo más divertido, mucho menos horroroso porque nadie va a tener sangre en las manos y además va a tener un mensaje acorde a la realidad planetaria, con todo lo que está pasando con el medioambiente", concluyó Martí.

Por otra parte, el movimiento Voicot también se proclamó en contra de "MasterChef" en las redes sociales y recibió el aval de algunos famosos, como Marcela Kloosterboer, quien apuntó contra todos los que forman parte de la competencia. "¿¿Ni uno de todos los que están ahí dice nada?? ¿Nadie tiene un minuto de conciencia? Siniestro", expresó con indignación. Mientras que Candelaria Tinelli señaló que el uso de los animales en el ciclo fue "desagradable".