Sergio Massa junto a Wado de Pedro y los presidentes de las bancadas del interbloque de Juntos por el Cambio. Foto NA.

En una reunión en la Cámara de Diputados, el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, propuso a representantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio el corrimiento del calendario electoral por un mes, de manera que las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se celebren el 12 de septiembre, y las generales el 14 de noviembre.

"Con esas fechas podemos seguir vacunando y ganamos un mes. Lo que vamos a hacer mañana es acercar un borrador para que el resto de los bloques pueda discutir", expresó De Pedro en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón de Pasos Perdidos al término de la reunión.

Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) se comprometieron a trasladar la propuesta a la mesa nacional de Juntos por el Cambio para dar una respuesta formal a la propuesta del oficialismo.

Noticias relacionadas

En conferencia de prensa en Diputados, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, sostuvo: "Nos sentamos a buscar un acuerdo con dos premisas. La primera, cuidar la salud de los argentinos. Y la segunda, tener reglas y transparencia en el funcionamiento institucional del proceso electoral y del seguimiento de la pandemia en la segunda ola".

Your browser does not support the video element.

El calendario electoral vigente prevé que las PASO se realizarán el 8 de agosto, y las generales el 24 de octubre: en caso de sancionarse una ley con la reforma, las fechas serán el 12 de septiembre y el 14 de noviembre, respectivamente.

El cónclave, que se desarrolló en el Salón de Honor de la Cámara baja, duró una hora y media y contó también con la participación de las diputadas del Frente de Todos Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez.