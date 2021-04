Gerardo Rozín habló sobre su estado de salud.

“Antes que nada les quiero contar que Gerardo Rozín tuvo una pequeña arritmia y no va a estar hoy en el programa, pero ya está bien”, anunció Jésica Cirio el último domingo en la apertura de "La peña de Morfi" e hizo el programa acompañada por Paula Chaves e Iván De Pineda. Y luego de que se dijera que estaba internado, Rozín decidió hacer un descargo en sus redes para contar cómo se siente.

“Acabo de leer algo incorrecto. Entonces, rápidamente y despeinado salgo a contar que, en efecto, no hice el programa del domingo pasado por un tema de salud que estamos estudiando”, explicó el conductor. Y aclaró: "No estoy internado ni nada de lo que acabo de leer pero sí me tengo que ocupar seriamente para ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron".

Además, agradeció el apoyo de su familia, de Telefe y de sus seguidores, quienes se mostraron muy preocupados al no verlo en su programa aseguró que está abocado a mejorar su cuadro. "Voy a dedicar estos días a ver qué tengo y cuidarme rápido y recién ahora empiezo el camino para ver cuál es el diagnóstico", declaró.

“Agradezco porque el o la que se asustó ya mandó buena onda. Me siento querido, los quiero a todos. Empiezo recién ahora el camino de este diagnóstico y a estudiar un poco el asunto. Entiendo el derecho a informar, lo recontra banco. En la medida de lo posible si esperan que nosotros vayamos contando las buenas nuevas es mejor. Porque bueno... tengo hijas, hijos y tengo que andar explicando que estoy acá y que no estoy internado, por ejemplo”, añadió.

Por último, reveló que hay probabilidades de que vuelva a la pantalla chica este fin de semana. “Sin enojos, ocupado, concentrado y contento... y atento a La Peña, que de hecho todavía no sé si no voy el domingo. Gracias a todos por los mimos, que aunque surgieron de una manera curiosa, son siempre muy bienvenidos. Chau”, concluyó.

"¡¡Qué bueno estuvo este mensaje!! ¡Me clavabas el visto una vez más y realmente iba a ir tocar el timbre a tu casa! Hacé todo lo que haya que hacer que acá te esperamos frente a la televisión", le respondió Zaira Nara. Mientras que Cirio le escribió: "Vamos, Gerar, te queremos". Evaluna, la hija de Ricardo Montaner también le dedicó un mensaje de cariño: "Tío Jewish. Eres mi favorito! Te amo". Y así, recibió decenas de mensaje de apoyo y cariño.