El rapero estadounidense Earl Simmons, alias DMX, falleció a los 50 años, luego de permanecer una semana internado en estado vegetativo en el hospital de White Plains de Nueva York tras sufrir una sobredosis, informaron medios especializados norteamericanos.

Earl Simmons nació en diciembre de 1970 y era mejor conocido por su nombre artístico DMX, Dark Man X o The Divine Master of the Unknown, y es considerado uno de los representantes más influyentes de su género durante el último cuarto de siglo.

Personaje tan conflictivo y controvertido como idolatrado entre los amantes del hip hop y algunos de sus principales exponentes -Kendrick Lamar le mencionaba siempre como una influencia capital-, Simmons deja una de las discografías más exitosas en el tránsito del siglo XX al XXI y hasta una relevante carrera en paralelo como actor, que incluye su propia serie en 2016 en una cadena por cable: “DMX: Soul of a Man”.

DMX es considerado como uno de los artistas más importantes del rap de los 90 y principios de los 2000 con éxitos como ‘X Gon’ Give It To Ya’ y ‘Party Up’, una labor que se ha visto empañada por su adicción a las drogas y las internaciones para rehabilitarse de ella.

La última vez tuvo un período de rehabilitación fue en octubre de 2019, diez meses después de haber salido de la cárcel, donde pasó un año por fraude fiscal al admitir haber eludido el pago de 1,7 millones de dólares en impuestos.

Fuera de sus problemas legales, DMX emprendió iniciativas para apoyar a los menos afortunados. Dio consejos a un grupo de hombres de Filadelfia durante una aparición sorpresa en un grupo de apoyo para personas sin hogar en 2017 y ayudó a una familia de Maine con sus compras para el regreso a clases unos años después.

El año pasado, DMX se enfrentó a Snoop Dogg en una batalla de rapero Verzuz que atrajo a más de 500.000 espectadores.