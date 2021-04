Carmen Barbieri.

A fines de enero, Carmen Barbieri se contagió coronavirus en uno de los talleres de cocina previos a las grabaciones de "MasterChef Celebrity" y debió permanecer internada en la Clínica Zabala durante un mes por complicaciones en su salud. Incluso, estuvo doce días intubada y en coma inducido. Y aunque parecía que dada la gravedad de su cuadro, no iba a poder incorporarse al reality de Telefe, luego de un intenso tratamiento de rehabilitación lo logró y al fin el público pudo ver su debut en la competencia.

"¡Estoy viva!", manifestó la capocómica al entrar al estudio. Y agregó: "¡No puedo creer que estoy en Masterchef, me emociono! Lo primero que hice cuando desperté en el sanatorio fue preguntar si había empezado el programa. Mi hijo me dijo: ¡Lo que importa es la salud. Tenés que ponerte bien'".

"Quiero destacar tu fuerza de estar siempre atenta a lo que pasaba en el programa", señaló Santiago del Moro. Mientras que la participante reconoció que el certamen le hizo muy bien a su hijo, Federico Bal, quien la reemplazó durante la primera semana de la competencia y además es el host digital del programa. Y destacó que se encuentra bien, a pesar de que tenía muchos factores de riesgo ante el Covid-19: "Me dieron el alta todos los médicos, y me la tenía que dar yo. Porque no podía caminar, además el virus me comió masa muscular. Recuerdo en una de esas despertadas de mi coma que el médico le decía a la enfermera: 'Ella tiene todo en contra, la edad, el peso y es asmática'. Yo estaba intubada y me empecé a reir. Estaba en coma farmacológico pero escuchaba".

Noticias relacionadas

Al escucharla, tanto las participantes que estaban presentes -María O'Donnell, Dani La Chepi, Andrea Rincón y Georgina Barbarossa- no pudieron contener la emoción y el jurado le dedicó un cálido mensaje de bienvenida. "Me emocioné. Es lindo, tenés una luz, un aura espectacular. Entraste sencilla pero con mucha luz. Me alegra que estés acá, te vas a divertir", dijo Donato de Santis. Mientras que Damián Betular se mostró ansioso por probar sus platos: "Quería verte en estas cocinas. Fede es parte de esta familia. Nosotros somos una familia. No te conocía personalmente pero verte acá completa esta familia". Por último, Germán Martitegui destacó el cariño que siente por su hijo y manifestó: "Bienvenida de todo corazón, estoy muy contento que estés acá, que estés sana, y que probemos tus cosas".

En su primera gala, "Carmencita" preparó una tapa de asado acompañada por chucrut y mayonesa de ajo. Y a diferencia de sus compañeras, cocinó tan tranquila que le sobraron 10 minutos de los 60 que le habían dado para cumplir con la prueba. Sin embargo, no logró convencer al jurado y se llevó el delantal gris para el "Jueves de última chance". "No hay lástima, no hay compasión. Esta es una competencia", reconoció Barbieri.