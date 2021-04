Daniel Gollán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, brindaron este martes en La Plata una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y la campaña de vacunación contra el coronavirus en territorio bonaerense.

El titular de la cartera de salud bonaerense advirtió que “gente joven está necesitando internación” y remarcó que es el resultado de la campaña de vacunación para los grupos de riesgo, adultos mayores, los cuales muchos ya recibieron las dos dosis. Según informó, entre los mayores de 70 años “el 74% ya se vacunó con una dosis y al final de esta semana lo estaríamos completando de acuerdo a los que se inscribieron”.

Bianco remarcó que las medidas se están monitoreando y los casos siguen muy altos: “Tenemos casi la mitad de la provincia en rojo, en fase 3", alertó el jefe de Gabinete y añadió que hace una semana, cuando el gobierno nacional dictó el decreto que puso en marcha nuevas restricciones, en la provincia “teníamos 49 municipios en fase 3 y se sumaron 17”. “Estamos en casi el doble del pico de lo que fue 2020” y la situación es de tal preocupación que “en el interior provincial duplicamos la cantidad de casos” de covid positivo. El ministro repitió la definición del gobernador Axel Kicillof sobre que “esta ola tiene más la forma de un tsunami”.

El ministro aseguró que la ocupación de camas de covid en la provincia llegó a un 69,82 por ciento, lo cual la ubica “en los niveles del pico del año anterior”, y resaltó que “la gran mayoría de los que se internan pertenecen a la franja etaria de entre 40 y 60 años”. “Algunos dicen que hablar con las cifras reales es meterle miedo a la gente, pero en verdad lo que necesita cualquier comunidad es conocer la realidad de lo que pasa”, criticó Gollan y aclaró que “decir la verdad no es meter miedo sino generar conciencia”.