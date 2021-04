Bitcoin, criptomoneda, economía, Reuters.

El bitcoin (BTC) despuntó este martes en su valor máximo al superar la barrera de los US$ 63.000, el día previo al inicio de la cotización en la Bolsa de Nueva York de Coinbase, una de las mayores plataformas de cambio de criptomonedas.

De acuerdo con el sitio de cotizaciones Coinmarketcrap, el BTC llegó a cotizar a US$ 63.226, el precio más alto en su historia.

Con el nuevo récord, el valor actual del bitcoin representa un crecimiento de 464% frente a los US$ 11.200 de fines de 2019, y de 126% desde el inicio de 2021 cuando cotizaba a US$ 28.000.





La criptomoneda superó los US$ 20.000 en diciembre del año pasado, y ya en enero rompió la barrera de los US$ 40.000.

Un mes más tarde, superó la marca de US$ 50.000, y en marzo la de los US$ 60.000 que ahora superó en US$ 3.000.