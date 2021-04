La transformación de Diego Boneta para protagonizar la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie".

El domingo 18 de abril a las 21 se estrena el primer capítulo de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" en Netflix, un proyecto con el que Diego Boneta terminó de dar su gran salto a la fama a nivel internacional. El actor mexicano de 30 años tuvo que trabajar duro para poder interpretar a "El Sol de México" y para lograr la mejor caracterización del rey de la balada en la década de los 80 bajó diez kilos, se dejó crecer el pelo, y se lo aclaró un par de tonos, y además, tuvo que modificar su dentadura y mantener su piel bronceada durante varios meses. Además estudió obsesivamente cada movimiento del cantante sobre el escenario, su sonrisa, sus gestos y hasta su respiración.

“Tuve que volver a aprender a cantar, cambiar mi vibrato para sonar como él. Trabajé así canción por canción, con cada estrofa. Fue un trabajo muy obsesivo, con un detalle de locos y pude contar con Kiko Cibrián, que produjo dos discos de Luis Miguel fue una gran ventaja", reconoció el artista en 2019 cuando el furor de la "luismimanía" atravesaba su mejor momento. Y aunque en ese momento pensaba que había hecho un gran esfuerzo para estar a la altura de la biopic que el mismo Luismi produjo, con la segunda temporada Boneta se superó a sí mismo.

En esta nueva entrega no solo hará del actor en sus veintitantos años, sino que también le toca enfrentar un personaje mucho más maduro en la década de los 2000s. "Es la primera vez que me toca hacer un trabajo corporal tan intenso como este", adelantó. Y se explayó: "La gran diferencia creo que está en la energía y en el peso de los años. Siempre he dicho que un año para Luis Miguel son años de gato, un año para él son como nueve nuestros, porque ha vivido tanto. Y aunque no es tanta la diferencia, porque uno tiene 25 y otro 35, son diez años que pesan como treinta".

Los cambios que se verán en su rostro son sutiles, pero detrás de ellos hay horas y horas de trabajo que estuvieron bajo la supervisión de Alfredo "Tigre" Mora, jefe del departamento de maquillaje de la serie y reconocido con cinco Premios Ariel y siete nominaciones por la calidad de su trabajo. Mientras que las prótesis para evidenciar el paso del tiempo estuvieron a cargo de Bill Corso, ganador del Oscar, tres premios Emmys y varias nominaciones por su destacado trabajo en maquillaje dentro de Hollywood. Y aunque en un principio la reparación de Boneta llevaba más de seis horas, todo el equipo logró agilizar los tiempos para alcanzar el resultado esperado en solo dos horas. "El reto más grande es salir en ambas líneas de tiempo. Estar filmando un día con él a los 20 años, con otros manerismos, con otro cuerpo, otra corporalidad, otro físico... y ese mismo día tener que cambiar a grande", explicó Diego en la cuenta regresiva para el gran estreno.

La segunda temporada de la serie autobiográfica del intérprete de "La incondicional", "Ahora te puedes marchar" y "Fría como el viento", entre tantos otros éxitos, se centrará en los altibajos que el astro enfrentó en su vida profesional y personal, desde traiciones, secretos, reencuentros, retos y penas, de la mano de nuevos personajes, como el de su hija, Michelle Salas -interpretada por la argentina Macarena Achaga-, y por supuesto, muchísima música.