Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad, NA.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, remarcó que en la Ciudad de Buenos Aires existe un momento de "mucha aceleración de casos" de coronavirus y remarcó que será fundamental bajar el nivel de contagios en los próximos días, al tiempo que indicó que no hay evidencia de que las clases generen más contagios.

"La situación epidemiológica de la Ciudad y del Área Metropolitana en general viene pasando un momento de mucha aceleración de casos. En los últimos 14 días hemos tenido un aumento significativo y permanente de casos", indicó Quirós en una entrevista radial.

En tanto, señaló: "Voy al tema de Manaos porque hay que ser muy prudente con la comunicación pública. Para vos representar el porcentaje de una variante en la comunidad tenés que tomar una muestra de los hisopados representativa de la comunidad. Si vos tomás la muestra con mayor carga viral, las estudiás, la mayoría van a ser cepas de más contagiosidad porque tienen más carga viral".

"Para poder representar las proporciones de las cepas, tenés que tener una muestra que sea bien representativa de la sociedad y eso todavía no lo hemos logrado hacer en la Ciudad de manera apropiada, por lo cual las proporciones no las podemos confirmar", indicó. Asimismo añadió: "Lo que sí sabemos es que están en el orden del 10 al 20 por ciento y sí sabemos que mayoritariamente no es Manaos sino que dos terceras partes son de la cepa inglesa y una tercera parte es de la variante de Manaos en la Ciudad de Buenos Aires".

"Lo que tenemos que saber es que como son cepas más contagiosas, es decir que sobreviven más, con el paso de las semanas se van volviendo más dominantes. Tal vez las dos cepas vayan tomando cada vez más parte de la contagiosidad, por eso es tan importante avanzar rápidamente con la vacunación", aseveró. El funcionario porteño indicó que el aumento de casos "hizo que se estrese el sistema de salud, tanto público como privado sobre todo el sector privado". "Especialmente porque encontró un sector en trabajo pleno atendiendo otras deudas de cuidado que se tenían del año anterior", manifestó.

"Hemos tenido dos semanas de mucha intensidad en las que hemos tenido que trabajar en refocalizar el esfuerzo del sistema y orientarlo exclusivamente a los pacientes covid-19", indicó Quirós. Asimismo, sostuvo que es necesario "darle unos días" al sistema "para liberar camas que se están usando con otros tipos de cuidados y volver a focalizar exclusivamente en el coronavirus". "Esperamos poder contener la curva de casos para que deje de requerir cada vez más camas de terapia y del otro lado dar de alta a los pacientes que tengan otras patologías y liberar un poco las camas. Es muy importante que logremos evitar o cortar el aumento de los casos porque es el origen de todos los problemas posteriores", insistió.

Respecto al debate de las clases presenciales, Quirós explicó: "La mayoría de la información indica que la escuela presencial cumpliendo estrictamente los protocolos es muy segura y no modifica la epidemiología, pero todavía hay cierto debate académico al respecto, hay informaciones encontradas". "En la Ciudad de Buenos no hemos podido documentar que exista mayor contagio escolar, lo que hay es contagios de niño en edad escolar, pero ocurren en la socialización y no en la escuela", agregó. Además dijo: "Hay un debate de miradas que es respetable y válido. Sobre ese debate tenemos que construir un conjunto de datos y de información para encontrar el mejor camino. Los líderes tenemos que tener sabiduría para posponer nuestras miradas individuales y mirar el interés colectivo de la sociedad. En esta oportunidad no lo pudimos transitar".

En tanto, señaló que el debate surgió debido a que los contagios se pueden generar "alrededor de la escuela en el transporte o en la cola para entrar", pero indicó: "La presencialidad es importante, la ausencia a la actividad genera tanto daño que si el problema esta en el transporte o en la entrada a la escuela, lo que tenemos que hacer es resolver ese problema, no cerrar el aula y ahí está el debate".

Quiros manifestó luego: "Cuando hay una curva acelerada lo que tenés que encontrar es el mecanismo de generación de contagio y tomar las medidas que orienten a ese mecanismo no tomar medidas generales que orienten a cualquier mecanismo porque lo primero que generás es la fatiga social".