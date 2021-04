Ingenuity, el helicópero de Perseverance, NASA/JPL-Caltech.

Este lunes a las 7:31 GMT, el equipo del helicóptero Ingenuity logró el primer vuelo controlado y con motor en Marte. El helicóptero despegó de la superficie marciana en su fase de prueba y todo indica que tendremos vistas desde el aire de la superficie marciana en los próximos días.

Ingenuity es un experimento tecnológico de un gran equipo de trabajo de NASA-JPL. Como tal, se asumen riesgos que otras misiones no pueden, sopesando cuidadosamente cada paso. Durante la última semana, el equipo ha estado probando las dos soluciones para abordar el problema del temporizador de "vigilancia" que impidió que el helicóptero pasara al "modo de vuelo" y realizara una prueba de giro de alta velocidad de los rotores el 9 de Abril.

Las soluciones, que han sido verificadas para su uso en vuelo son: 1) ajustar la secuencia de comando desde la Tierra para alterar ligeramente el tiempo de esta transición, y 2) modificar y reinstalar el software de control de vuelo existente, que ha sido estable y saludable durante casi dos años.

El mini helicóptero de 4 libras (1,8 kilogramos) llamado Ingenuity, de hecho, llevaba un poco de tela de ala del Wright Flyer de 1903, que hizo una historia similar en Kitty Hawk, Carolina del Norte. “Ahora podemos decir que los seres humanos han volado un helicóptero en otro planeta”, anunció la directora del proyecto MiMi Aung a su equipo. “Los datos del altímetro confirman que Ingenuity ha realizado el primer vuelo de un aparato propulsado en otro planeta”, anunció un ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Reacción mientras la sala de control de la agencia aeroespacial vitoreaba.

Los controladores de vuelo en California confirmaron el breve salto de Ingenuity después de recibir datos a través del Perseverance, que estaba a más de 200 pies (65 metros) de distancia. Ingenuity viajó a Marte en Perseverance, aferrándose al vientre del rover cuando llegaron a un antiguo delta de un río en febrero.

La demostración del helicóptero de 85 millones de dólares se consideró de alto riesgo, pero de alta recompensa. “Cada mundo tiene solo un primer vuelo”, había dicho Aung a principios de este mes. Hablando en un webcast de la NASA el lunes temprano, ella misma lo llamó el “sueño supremo”.

