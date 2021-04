Vacuna Sputnik v contra coronavirus. Foto: NA.

Este martes, el Laboratorio Richmond ha informado a la Comisión Nacionales de Valores (CNV) que se encuentra culminando la elaboración de los primeros lotes de prueba de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

“Estos lotes están siendo enviados al Gamaleya Center -instituto que desarrolló la vacuna rusa- para su evaluación, mientas que otros ensayos son realizados en paralelo en nuestros laboratorios”, puede leerse en la nota remitida.

De acuerdo a lo que posteriormente se lee en otro comunicado, se prevé que la producción a gran escala de la Sputnik V en la Argentina comience a partir del mes de junio de 2021.

La Argentina fue el primer país latinoamericano en registrar de manera oficial la vacuna. El registro se llevó a cabo a través de una autorización de uso de emergencia y la vacunación comenzó el 29 de diciembre de 2020.

“La vacuna producida en la Argentina podrá se exportada a otros países de América Central y América Latina”, señalaron en un comunicado.

Vale mencionar que la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 ya está registrada en 60 países, con una población total de 3000 millones de personas. Su efectividad es del 97,6%, según el resultado del análisis de datos sobre la incidencia del coronavirus entre los rusos vacunados con ambos componentes en el período comprendido entre el 5 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

Durante el pasado mes de febrero de este año, el laboratorio encabezado por Marcelo Figueiras anunció que firmaba un memorándum de entendimiento entre Management Company of Russian Direct Investment Fund -Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF)-, quien representa a Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology, para fomentar la cooperación entre las partes y así poder fabricar la vacuna en la Argentina.

“Nuestro país es el primero de Latinoamérica en comenzar el proceso de transferencia tecnológica de la vacuna Sputnik V, todo lo cual fue posible gracias a la colaboración de RDIF y de sus socios estratégicos”, se lee en el comunicado oficial.