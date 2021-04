Laboratorios Richmond.

Las acciones de Laboratorios Richmond se disparaban este martes por encima del 15% en la Bolsa porteña tras anunciarse que comenzará a producir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en la Argentina. El papel de la compañía comenzó a despegar luego de que la cuenta oficial @sputnikvaccine anunció que la empresa argentina lanzó la producción del fármaco.

"Laboratorios Richmond lanzó la producción de #SputnikV en Argentina, el primer país de América Latina en fabricar Sputnik V", anunció @sputnikvaccine desde la cuenta de la red social Twitter. El anuncio hizo disparar el valor de Laboratorios Richmond en la Bolsa, donde saltaba a más de 220 pesos por acción, un 15%.

El Russian Direct Investment Fund (RDIF, el fondo soberano de Rusia) y Richmond anunciaron la producción del primer lote de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus en Argentina, que será sometida a pruebas de calidad.

"Argentina fue el primer país de América Latina en aprobar el Sputnik V y comenzar a usarlo para vacunar a la población. Hoy nos complace anunciar que Argentina se ha convertido en el primer país de la región en lanzar la producción de Sputnik V gracias a la alianza entre RDIF y Laboratorios Richmond", dijo Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia.

"Laboratorios Richmond se enorgullece de contar con el apoyo del Fondo Ruso de Inversión Directa que se basó en nuestra plataforma científica y técnica para producir la vacuna Sputnik V en Argentina", destacó Marcelo Figueiras, presidente de Richmond.

