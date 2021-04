Colegios privados, NA.

Mientras espera que la Corte Suprema resuelva el conflicto de las clases presenciales con la Ciudad, el Gobierno nacional instó a los colegios privados de la Capital Federal a volver a la virtualidad y, tras no llegar a un acuerdo, se reunirán este mediodía por teleconferencia con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien cuestionó el "cumplimiento selectivo de los fallos judiciales" por parte de las autoridades porteñas.

El pasado miércoles a través de una carta de los Ministerios de Educación y Justicia, la Casa Rosada llamó a la instituciones privadas de la Ciudad a cumplir con lo dictado por la Justicia Federal, que sentenció que la Ciudad de Buenos Aires debía cumplir el decreto de Nación y dejar de dar clases presenciales.

Tras la misiva, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, respondió que la Nación no tiene jurisdicción “para indicar, ordenar ni apercibir” a los colegios porteños. "Intimar a los colegios privados a que cierren solamente es una manera de generar presión y asustar", aseguró la funcionaria de la Ciudad en diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia.

Noticias relacionadas

Finalmente, este jueves en una reunión por Zoom a partir de las 12:30, las cámaras del sector plantearán su postura ante el Gobierno y rechazarán la intimación, por lo que no volverán a la virtualidad.

El interlocutor por el lado del Gobierno será Trotta, quien reapareció este miércoles después de una semana en silencio tras el decreto del presidente Alberto Fernández que contradijo lo que el funcionario venía sosteniendo hasta el momento: que las escuelas no generan contagios y que no se debía abandonar la presencialidad.

Esta mañana, en una entrevista con Página/12, el ministro de Educación consideró que "es una enorme irresponsabilidad del jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) y del Gobierno de la Ciudad el incumplir un DNU, no respetar a la Justicia Federal y colocar a las familias en una situación de gran incertidumbre".

"No cumplen con una política que no solo está pensada para la Ciudad, sino para el resto del territorio argentino, porque lo que sucede aquí impacta en todas las provincias. Luego del fallo, Larreta, a diferencia de otras veces que hace una conferencia de prensa, no lo hizo. Se ve que no estaba muy seguro y quizás tenía presiones de (el ex presidente Mauricio) Macri o de otros actores políticos porque lo único que hizo fue mandar un comunicado de prensa", indicó.

Y agregó: "Él tiene una mirada de cumplimiento selectivo de los fallos judiciales, mientras tanto desconoce una decisión compleja y difícil que asumió el Presidente, tomada con la voluntad no solo de cuidar a los porteños y bonaerenses, sino a todo el país".

Sobre la reunión de este mediodía, Rodolfo de Vincenzi, representante de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP), manifestó que los colegios de la Ciudad están dictando clases "conforme a lo resuelto por su autoridad directa de contralor, que es la Dirección General de Escuelas Privadas porteña".

"Los colegios no pueden hacer otra cosa más que responder a su autoridad de contralor directa”, señaló.