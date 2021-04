Mauro Vigliano, AGENCIA NA

Luego de su polémica decisión en el clásico de Avellaneda con la sanción de un agónico penal que permitió la victoria de Racing sobre Independiente, el platense Mauro Vigliano fue designado como uno de los 99 árbitros que estarán en el torneo olímpico, tanto masculino como femenino de Tokio 2020, junto a las argentinas Laura Fortunato y Mariana De Almeida.

Vigliano será uno de los encargados del sistema de videoarbitraje (VAR), que se utilizará por primera vez en unos JJOO, mientras que Fortunato irá como jueza principal y De Almeida como asistente de línea en los campeonatos que comenzarán el próximo 21 de julio con el certamen femenino (Gran Bretaña-Chile será el primer encuentro).

"La preparación de los árbitros designados para estas importantes competiciones será supervisada de forma regular y de cerca antes y durante los Juegos Olímpicos por un equipo de entrenadores técnicos, incluidos árbitros de la FIFA e instructores de árbitros asistentes de video (VAR), entrenadores de fitness, fisioterapeutas y científicos deportivos. proporcionar a los árbitros, árbitros asistentes y árbitros asistentes de vídeo la mejor preparación y apoyo posibles", indicó la FIFA en un comunicado de prensa.

Y agregó: "Los torneos representan para los árbitros el siguiente paso importante en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda. 2023".

Vigliano quedó en el centro de la polémica y hace dos fechas que no dirige en la Copa de la Liga Profesional luego de sancionar un penal inexistente a favor de Racing en el último minuto de juego frente a Independiente, que permitió la victoria de la "Academia" tras la conversión de Enzo Copetti.

Si bien reconoció su error públicamente 48 horas después del encuentro, Vigliano fue suspendido en la designación de las últimas dos jornadas por parte del director nacional de arbitraje de AFA, Federico Beligoy.

"No hay palabras para describir, solo los árbitros sabemos lo que nos pasa en este tipo de situaciones. No es fácil ponerlo en palabras. El árbitro es el primero que no quiere tener inconvenientes ni errores gravitantes en un partido, como el que evidentemente tuve el sábado. Pero no hay nada más que eso, no tiene nada que ver con la política", se defendió Vigliano, en aquel momento.

Y agregó: "Es muy doloroso, entiendo al jugador, al hincha, al mundo que se siente perjudicado por la decisión, lo que el común de la gente no sabe es el dolor que nos genera también a nosotros".