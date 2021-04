Feria en el conurbano bonaerense con multitudes en medio de la pandemia.

En medio de la segunda ola de coronavirus en nuestro país, hay sitios que parece nunca haber pasado a pandemia. Sin cuidados sanitarios, con aglomeración de personas, muchos de ellos sin tapabocas e infringiendo las normativas vigentes para evitar un pico. Buenos Aires vive un colapso sanitario que parece no llegar a las ferias como las de San Francisco Solano, Isidro Casanova y otras localidades más del conurbano bonaerense.

En la localidad de San Francisco Solano, la Feria abarca alrededor de 30 cuadras. En todos los rincones hay gente aglomerada con presuntas irregularidades comerciales que permiten precios muy bajos. En este sitio no parece existir el miedo a contagiarse con el virus. Del mismo modo, no parecen existir los controles ni regir las últimas medidas decretadas por el presidente Alberto Fernández.

En La Matanza, en localidades como Villa Celina, Gregoria de Laferrere e Isidro Casanova, las ferias locales se expanden y juntan a gran cantidad de personas sin controles para que se cumplan los protocolospara evitar el colapso sanitario.

Un puestero de la feria afirma: “La feria acá está dividida en dos. De la avenida San Martín para allá es una cosa y de San Martín para acá es otra. Nosotros manejamos este predio y esta es la verdadera Feria de Solano...El virus, no sé, tenemos que trabajar y la verdad que no nos pueden clausurar, hay mucha gente que vive de esto. Sería muy difícil cerrarla”.

Feria a cielo abierto de San Francisco Solano.

Otra de las feriantes dice: “Con el tema del coronavirus en principio nos daba un poco más de miedo, pero la verdad es que tenemos que salir a laburar. No puedo parar. Mantengo a una familia con este puesto. ¿Controles? Nada por acá. Nos manejamos entre nosotros”.

En Gregorio de Laferrere funciona la Feria Eva Duarte sobre la Ruta 21 y la calle Del Tejar. Las escenas son similares. Un puesto al lado del otro y sus clientes amontonados comprando sin ningún tipo de control frente al virus. Sucede lo mismo ocurre en la plaza Atalaya en Isidro Casanova. Con mantas, la gente se acerca y ofrece productos a precios módicos para los vecinos de la zona. En la Feria de Villa Celina, igual. Las postales se repiten. Aglomeraciones sin controles y las personas en busca de buenos precios más allá del peligro a contagiarse.

Las personas sin tapabocas en medio de la feria.

En las ferias se venden desde alimentos, indumentaria, hasta animales vivos enjaulados que no están regulados bajo ninguna norma protectora.

Las actividades en las ferias son dinámicas. El movimiento incesante y las personas que asisten las recorren en busca de ofertas que abundan. Sin embargo, esa búsqueda de precios donde se juntan las necesidades de vender para generar dinero y la de comprar barato debido a la crítica situación económica, a la vista, resulta un caldo de cultivo frente a la segunda ola de coronavirus.