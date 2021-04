Víctor Hugo Morales. Foto: NA.

Tras más de 30 días de transitar la enfermedad, Víctor Hugo Morales anunció que finalmente dio negativo en Covid-19, por lo que podrá iniciar su rehabilitación.

"Estoy muy feliz y emocionado. Negativo ahora es una buena palabra", manifestó el periodista en su programa de radio, en el que dialogó con Jorge Alejandro San Juan, infectólogo de la clínica ALCLA, quien le dio la buena noticia. El especialista explicó que, en líneas generales, el coronavirus vive nueve o diez días en el organismo de las personas, pero hay casos en los que persiste durante más tiempo, como le ocurrió a Morales.

Por su parte, el periodista aclaró que no se había infectado por segunda vez, como había circulado en algunos medios de comunicación, y llamó a los ciudadanos a reflexionar sobre lo que genera la enfermedad. "Creo que muchas personas deberían tomar conciencia que después del coronavirus quedamos muy mal y que hay que hacer mucho por la recuperación", expresó.

Noticias relacionadas

Ahora que tiene el alta epidemiológica, está listo para ingresar a una clínica de rehabilitación, donde seguirá el tratamiento para retomar su vida normal. El pasado lunes, y al cierre de su programa, el reconocido relator de fútbol se había lamentado porque su cuerpo seguía "habitado por el Covid".

"Empecé bien en la mañana por lo que les contaba del oxígeno, pero pueden creer que al rato entra un médico aquí en la clínica, donde todavía no puedo empezar la recuperación, me dijo que todavía el hisopado que me hicieron da positivo", explicó.

Y continuó: "No se fue o está muerto dentro de mí o está ahí. Es una cosa muy llamativa y la verdad que se pone pesado el tema. Se los cuento porque es un retroceso. Son cuatro o cinco días sin poder empezar la rehabilitación". Además, Morales comentó que había pasado casi un mes internado en terapia intensiva, pero no era consciente del deterioro que sufrió su cuerpo.

"Yo no supe tanto de mí hasta que hubo una situación un poquito más controlada. (Pero) nunca totalmente controlada. Si he estado un mes en terapia intensiva, imaginate que los avatares han sido muchísimos...", contó hace unos días, cuando había pasado a una habitación común.