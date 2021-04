Apareció una ballena muerta en Mar del Plata, Foto: Diario La Capital.

Las playas del sur de Mar del Plata son algo tranquilas y con pocos visitantes, pero un acontecimiento fuera de lo común para ese sitio, sucedió por la mañana del jueves cuando una ballena de unos 7 metros apareció muerta. Tras la imagen de este impresionante cetáceo ante la vista de los vecinos, se dio aviso al área municipal de Defensa Civil junto al organismo correspondiente a fauna marina para que trabaje allí con el animal.

Rodrigo Goncálvez, titular del área abrió una convocatoria multidisciplinaria para evaluar lo sucedido: “Estamos haciendo la convocatoria a las áreas que tienen algún tipo de responsabilidad: guardaparques, gente del museo Scaglia y veterinarios para hacer el estudio del por qué apareció, qué tipo de animal marino es y otras cuestiones técnicas”.

Al animal de 7 metros, lo encontraron en un balneario ubicado en avenida Martínez de Hoz al 4600. Esto alertó sobre la situación climática y la migración de estos cetáceos a playas donde se acercan por estar enfermas.

Ballena muerta en Mar del Plata, Foto: Pablo Funes -LA CAPITAL.

Desde Defensa Civil pidieron precaución para aquellas personas que estén circulando por la playa y que aún siguen trabajando en la investigación del acontecimiento.

