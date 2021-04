José López. Foto: NA.

José López, el ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, insistió en que no puede juntar los 85 millones de pesos que le fijaron como caución para salir en libertad condicional y que, a pesar de haber hecho cursos de reparador de PC, electricista y zapatero en la cárcel, no puede reunir esa cantidad de dinero.

Lo hizo al apelar la decisión del Tribunal Oral Federal 1 que le concedió la libertad condicional, porque cumplió las dos terceras partes de la condena de siete años y seis meses de prisión por enriquecimiento ilícito y tenencia de armas, todo a mediados de 2016, cuando fue descubierto con bolsos que tenían casi 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

La defensa cuestionó en que al llevar detenido casi cinco años, eso le quitó al ex funcionario la posibilidad de tener trabajo ya sea como "ingeniero o de cualquier tipo", sumado a que cuando finalmente salga en libertad se va a encontrar con un contexto de crisis sanitaria y económica. En ese sentido, la defensa expuso que en la cárcel López hizo cursos de "reparador de PC", "Montador electricista" y "Armador de calzado a mano", pero que con ellos no va a poder reunir los 85 millones de pesos, en clara ironía a la decisión del Tribunal de mantener la caución.

También se indicó que, si bien amigos y familiares ayudaran en la manutención a José López, ellos no pueden "contribuir al pago de una caución real" como la fijada.

La defensora oficial Pamela Bisserier advirtió que si de pagar una caución se trata para recuperar la libertad, la misma resultará "una ilusión" para José López porque no tiene ningún tipo de posibilidad de cumplirla.

Por ahora, José López, quien además integra el sistema de protección de testigos e imputados colaboradores por haber declarado como "arrepentido" en el caso "cuadernos", seguirá preso a la espera de poder salir en libertad condicional.

"En definitiva, a mi defendido le resulta imposible hacer frente a una caución real, por lo que si recuperar su libertad depende del pago de una suma dineraria la excarcelación concedida resultará sólo una ilusión", concluyó su defensora.